#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Оқиғалар

Көлігін автосалон арқылы сатпақ болған 30-дан астам қазақстандық жаяу қалды

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 12:44 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматы облысында автосалон арқылы көлігін сатпақ болған 30-дан астам тұрғын сан соғып қалды. Айтуларынша, екі апта ішінде сатып, ақшасын аударып береміз деген орталық темір тұлпарларды өз атына рәсімдеп алған соң байланысқа шықпай кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Астана ТВ" телеарнасының мәліметінше, автосалон қызметкерлері көлікті нарықтағы бағасынан түсірмей, қысқа мерзімде сатып береміз деген уәдемен қызықтырған. Соған сенген тұрғындар темір тұлпарларын автосалон директорының атына рәсімдеп, кілті мен құжаттарын тапсырған. Келісім бойынша сатылымнан түскен қаржы екі апта ішінде берілуі тиіс болған. Алайда арада айлар өтсе де, ақшасын алған ешкім жоқ. Зардап шеккендердің арасында құны 3 миллион теңгелік көлігін өткізгендер де, бағасы 20 миллион теңгеден асатын темір тұлпарын тапсырғандар да бар.

Автосалонға алдандым дегендердің арасында өзге өңірлерден келген азаматтар да бар. Олар орталықпен бірі жарнама арқылы, енді бірі таныстарының ұсынысымен байланыс орнатқанын айтады. Қазір кеңсе жабық, ал кейбір көліктер сол ғимаратта тұрғанымен, иелері оған қол жеткізе алмай отыр. Енді көлігін де, қаржысын да қайтара алмаған тұрғындар полицияға арыз жазып, заң аясында шешімін табуға тырысып жатыр.

"Қылмыстық іс аясында негізгі күдікті мен оның болжамды сыбайластары ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттерінің толық кешені жүргізілуде. Тергеудің толықтығын, жан-жақтылығын және объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында арнайы тергеу-жедел тобы құрылды".Алматы облысы ПД баспасөз қызметі

Бұған дейін жедел жәрдем қызметкеріне күш көрсеткен қазақстандық түрмеге тоғытылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину
11:45, 22 тамыз 2025
Астаналық 270 млн теңгеге автонесие арқылы алаяқтық жасады
Интернет алаяқтық
21:39, 31 шілде 2023
Желі арқылы танысқан қызына 2 млн теңге аударған абайлық жігіт оңбай алданып қалды
Астана тұрғындары АҚШ-тан есірткі алып, оны сатпақ болғаны үшін сотталды
13:12, 21 қыркүйек 2023
Астана тұрғындары АҚШ-тан есірткі алып, оны сатпақ болғаны үшін сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
От выхода в КПЛ до последнего места: как &quot;Иртыш&quot; оказался на грани вылета
13:29, Бүгін
От выхода в КПЛ до последнего места: как "Иртыш" оказался на грани вылета
Айдос Султангали
13:29, Бүгін
Определилась задача мужской сборной Казахстана по греко-римской борьбе на домашнем ЧМ-2026
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
13:10, Бүгін
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
12:49, Бүгін
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: