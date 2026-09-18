Тіркелуге 10 күн беріледі: Астана прокуратурасы қатаң ескерту жасады
Фото: gov4c.kz
Қазақстанда тіркеусіз немесе жеке басты куәландыратын құжаттарсыз тұру әкімшілік құқық бұзушылық болып саналады. Бұл маңызды талапты 2026 жылғы 18 қыркүйекте Астана прокуратурасының баспасөз қызметі еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елорда прокуратурасының мәліметінше, жыл басынан бері Астанада тіркеусіз тұрғаны үшін 41 906 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде 533 адам әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде талапты қайта бұзған.
"Қазақстанға шетелден келген азаматтар елге кіргеннен кейін күнтізбелік 10 күн ішінде тіркелуге міндетті", – делінген Астана прокуратурасының хабарламасында.
Ведомство тұрғындарға қатаң ескерту жасады.
"Тұрғындарды азаматтардың тіркеусіз тұруына жол бермеуге шақырамыз және әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын ескертеміз. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 492-бабына сәйкес, талапты бұзғаны үшін 20 АЕК-ке дейін айыппұл салынады".
Бұған дейін Алматыда тұрғылықты жері және уақытша болатын жері бойынша тіркеудің жаңа нормативі бекітілгені белгілі болды. Енді тіркеу кезінде тұрғын үйдің ауданы ескеріледі: әр адамға жалпы ауданның кемінде 15 шаршы метрі тиесілі болуы керек.
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