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Қоғам

Астана әуежайы жолаушыларға маңызды ескерту жасады

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 10:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 18 маусымда Астана әуежайының баспасөз қызметі жолаушыларға маңызды ескерту жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ескерту бөтен адамдардың заттары мен жүгін тасымалдауға қатысты болды.

"Әуежайдағы қауіпсіздік – әрбір жолаушының жауапкершілігі. Бір қарағанда зиянсыз көрінетін өтініштің өзі ауыр салдарға әкелуі мүмкін. Бөгде адамдардың заттары мен жүгін алып жүруге авиациялық қауіпсіздік ережелері бойынша қатаң тыйым салынады. Өзіңізге де, айналаңыздағы адамдарға да қауіп төндірмеңіз", – деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы баспасөз қызметі.

Сондай-ақ әуежай өкілдері жолаушыларды белгіленген талаптарды құрметтеуге және қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырды.

"Кез келген құқық бұзушылық заңнамада белгіленген тәртіппен тоқтатылады", – деп атап өтті әуежайдың баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін, 2026 жылғы 10 маусымда, Астана әуежайы жолаушыларды жалған дабыл сигналдарының болуы мүмкін екені туралы ескерткен болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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