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Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары жарияланды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 11:46 Фото: freepik
2026 жылғы 18 маусымдағы сағат 11:25-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

АҚШ доллары – 489,39 теңге, Еуро – 567,5 теңге, Ресей рублі – 6,69 теңге

Астана

Доллар:

  • сатып алу – 485 теңге
  • сату – 492 теңге

Еуро:

  • сатып алу – 561 теңге
  • сату – 571 теңге

Рубль:

  • сатып алу – 6,3 теңге
  • сату – 6,6 теңге

Алматы

Доллар:

  • сатып алу – 488 теңге
  • сату – 490 теңге

Еуро:

  • сатып алу – 562,3 теңге
  • сату – 567,4 теңге

Рубль:

  • сатып алу – 6,44 теңге
  • сату – 6,56 теңге

Шымкент

Доллар:

  • сатып алу – 488,1 теңге
  • сату – 491,1 теңге

Еуро:

  • сатып алу – 562,3 теңге
  • сату – 568 теңге

Рубль:

  • сатып алу – 6,48 теңге
  • сату – 6,56 теңге

Айта кетейік, бұл бағамдар жарияланған сәттегі өзекті мәліметтер болып табылады және уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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