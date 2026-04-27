#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.86
544.03
6.14
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары

27.04.2026 11:11
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды. Мәліметтер 2026 жылғы 27 сәуір сағат 11:08-дегі жағдай бойынша берілген.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллардың бағамы – 464,86 теңге, еуро – 544,03 теңге, рубль – 6,14 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 458 теңге, сату бағасы – 465 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 537 теңге, сату бағасы – 547 теңге.

Рубль бағамы

Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 5,81 теңге, сату бағасы – 6,12 теңге.

Алматы

Доллар бағамы

Алматыда доллардың орташа сатып алу бағасы – 461,4 теңге, сату бағасы – 463,6 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 541,9 теңге, сату бағасы – 547,2 теңге.

Рубль бағамы

Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 5,97 теңге, сату бағасы – 6,09 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы

Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағасы – 462,3 теңге, сату бағасы – 464,4 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 542 теңге, сату бағасы – 546 теңге.

Рубль бағамы

Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6,05 теңге, сату бағасы – 6,12 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының құны өзгеруі мүмкін.

