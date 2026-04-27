Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллардың бағамы – 464,86 теңге, еуро – 544,03 теңге, рубль – 6,14 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 458 теңге, сату бағасы – 465 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 537 теңге, сату бағасы – 547 теңге.
Рубль бағамы
Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 5,81 теңге, сату бағасы – 6,12 теңге.
Алматы
Доллар бағамы
Алматыда доллардың орташа сатып алу бағасы – 461,4 теңге, сату бағасы – 463,6 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 541,9 теңге, сату бағасы – 547,2 теңге.
Рубль бағамы
Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 5,97 теңге, сату бағасы – 6,09 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы
Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағасы – 462,3 теңге, сату бағасы – 464,4 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 542 теңге, сату бағасы – 546 теңге.
Рубль бағамы
Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6,05 теңге, сату бағасы – 6,12 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының құны өзгеруі мүмкін.