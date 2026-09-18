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Қоғам

Ақтауда есірткі сақтады деген күдікпен азамат ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 15:07 Фото: Zakon.kz
Ақтауда "Қарасора — 2026" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Маңғыстау облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Нива автокөлігін тоқтатты.

Автокөлікті тінту барысында есірткі заты салынған тоғыз пакет табылып, тәркіленді.

Кейін Ақтау қаласының 25-шағын ауданындағы гаражды тінту кезінде полицейлер осыған ұқсас есірткі заты салынған тағы төрт пакетті, сондай-ақ 85 дана зип-пакетті тәркіледі.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктіге қатысты ешқайда кетпеу туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Тергеу жалғасып жатыр.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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