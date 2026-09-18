Ақтауда есірткі сақтады деген күдікпен азамат ұсталды
Фото: Zakon.kz
Ақтауда "Қарасора — 2026" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Маңғыстау облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Нива автокөлігін тоқтатты.
Автокөлікті тінту барысында есірткі заты салынған тоғыз пакет табылып, тәркіленді.
Кейін Ақтау қаласының 25-шағын ауданындағы гаражды тінту кезінде полицейлер осыған ұқсас есірткі заты салынған тағы төрт пакетті, сондай-ақ 85 дана зип-пакетті тәркіледі.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктіге қатысты ешқайда кетпеу туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Тергеу жалғасып жатыр.
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