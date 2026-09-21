ДСМ екі айдан астам уақытқа еңбекке жарамсыздық парағы берілетін аурулар тізбесін нақтылайды
Өзгерістер құжаттағы ауру атауларын нақтылап, тізбені еліміздің барлық өңірінде біркелкі қолдануға бағытталған.
Түзетулерге сәйкес, ауру атаулары Аурулардың халықаралық жіктемесіндегі (АХЖ) тиісті кодтармен толықтырылады. Бұл ауруды дәлірек анықтауға және тізбені іс жүзінде қолдану кезінде әртүрлі түсіндіруге жол бермеуге мүмкіндік береді.
Министрліктің түсіндіруінше, түзетулер нақтылау сипатында және қолданыстағы реттеуді жетілдіруге, сондай-ақ аурулар тізбесімен жұмыс істеудің бірыңғай тәсілдерін қалыптастыруға бағытталған.
Жобаны қабылдау заңнама нормаларын біркелкі қолдануға, жекелеген ауруларды әртүрлі түсіндіруді болдырмауға және оларды анықтау дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.
Жоба "Ашық НҚА" порталында 5 қазанға дейін қоғамдық талқылауға жарияланды.
Айта кетейік, қолданыстағы тізбеге 434 ауру енгізілген.