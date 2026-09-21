#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
446.56
512.34
5.3
Қоғам

Рыбакинаның алғашқы жаттықтырушысы Еленамен жұмыс істеген кезеңін еске алды

Рыбакинаның алғашқы жаттықтырушысы Еленамен жұмыс істеген кезеңін еске алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 09:44 Сурет: Instagram/lenarybakina
"Үлкен дулыға" турнирлерінің үш дүркін жеңімпазы, әлемнің бірінші ракеткасы Елена Рыбакинаның алғашқы жаттықтырушысы Евгения Куликовская қазақстандық теннисшімен қалай жұмыс істегенін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Чемпионат" басылымының жазуынша, жаттықтырушы Еленаның бала кезінен-ақ талантымен және табандылығымен ерекшеленгенін атап өтті.


"Шынын айту керек, Лена маған 11 жасында келгенде ойынды енді бастап жүрген жоқ еді. Допты дәл әрі таза ұратын. Әрине, бала тез өскендіктен, оның техникасын үнемі қадағалап отыру қажет болды. Бұл жағынан Ленаның өзі де көп көмектесті. Кейбір балаларға нені бақылау керегін айтасың, бірақ артында тұрып, әр соққысын үнемі ескертіп отырмасаң, еш нәтиже болмайды. Ал Ленаға тапсырма берсең, оның орындалуын өзі-ақ қадағалайтын. Бұл, әрине, жұмысымызды айтарлықтай жеңілдетті", – деп еске алды Куликовская "Больше!" арнасына берген сұхбатында.

Бұған дейін Рыбакина US Open мен Уимблдонда жеңіп алған титулдарын салыстырған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Рыбакина US Open мен Уимблдонда жеңіп алған титулдарын салыстырды
11:38, Бүгін
Рыбакина US Open мен Уимблдонда жеңіп алған титулдарын салыстырды
Рыбакина үшін күтпеген кездесу: Шарапова чемпиондық трофейді табыстады
10:54, 15 қыркүйек 2026
Рыбакина үшін күтпеген кездесу: Шарапова чемпиондық трофейді табыстады
Рыбакина WTA 1000 турнирлеріндегі нәтижесіне баға берді
09:06, 12 тамыз 2026
Рыбакина WTA 1000 турнирлеріндегі нәтижесіне баға берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Лидер сборной Казахстана Дмитрий Панарин
13:31, Бүгін
Сборная Казахстана по бадминтону проиграла хозяевам Азиады
Арина Соболенко позирует в кафе
13:19, Бүгін
Проигравшая Рыбакиной финал US Open Соболенко посетила матч Серии А
Юлия Путинцева в игре за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
13:02, Бүгін
"Салам, Казахстан!": Путинцева объявила сбор казахов в Китае на матч Кубка Билли Джин Кинг
Титулованный гимнаст вышел в финал
12:50, Бүгін
Казахстанский гимнаст Милад Карими вышел в финал Азиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: