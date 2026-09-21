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Қоғам

Павлодарда полицейлер 30-дан астам пәтер ұрлығын ашты

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 12:45 Фото: Zakon.kz
Тұрғын үйлерге заңсыз кіріп, мүлікті ұрлаудың алдын алу және оның жолын кесу полиция қызметінің маңызды әрі өзекті бағыттарының бірі болып қала береді.

Азаматтардың жеке мүлкін ұрлауға баратын адамдар тұрғын үйге құлыпты бұзу, кілт таңдау, терезе арқылы кіру, пластикалық терезелерді күшпен ашу жолымен енеді. Олар өздерімен бірге алып кете алатын бағалы заттардың барлығын, соның ішінде зергерлік бұйымдар, аң терісінен жасалған бұйымдар, басқа да құнды заттар мен ақшаны алып кетеді.

Жыл басынан бері Павлодар облысының аумағында 35 пәтер ұрлығы тіркелген. Полиция департаментінің жедел қызметкерлері қабылдаған шаралардың нәтижесінде оның 32-сі ашылды. Пәтер ұрлығының басым бөлігі тұрғындар жұмыста немесе қала сыртында болған күндізгі уақытта жасалады.

Құқық қорғау органдарының қызметкерлері бағалы заттарды қараусыз қалдырмауға, дәліздер мен кіреберістерді бейнебақылау камераларымен жабдықтауға, есіктерді берік құлыптармен күшейтуге және есікті тіпті қысқа уақытқа да ашық қалдырмауға кеңес береді.

Мүлікті қорғаудың тиімді тәсілдерінің бірі – күзет дабылын орнатып, пәтерді күзет пультіне қосу. Сонымен қатар ұрлықтың алдын алудың тексерілген әрі тиімді әдістерінің бірі – көршілермен жақсы қарым-қатынас орнату. Бұл қала сыртына немесе ұзақ уақытқа кеткен жағдайда, пәтерге мүмкіндігінше бақылау жасап тұруға мүмкіндік береді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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