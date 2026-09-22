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Қоғам

Қазақстанның тас жолдарында жылдамдықты бақылау күшейеді

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 15:58 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 22 қыркүйекте Үкімет отырысында еліміздің негізгі автомобиль жолдарындағы орташа жылдамдықты бақылау желісін көбейтуді тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үкімет басшысының айтуынша, ауыр жол-көлік оқиғаларының басым бөлігі қала сыртындағы тас жолдарда болады.

"Автомобиль жолдарының басым бөлігі ескі стандарттар бойынша салынған. Олар ені шамамен 7 метр болатын екі жолақты жолдар. Көптеген учаскеде тиісті жол инфрақұрылымы қамтамасыз етілмеген. Жүргізушілер жолдағы ақауларға, жарықтандырудың нашарлығына және навигация мәселелеріне шағымданады. Мұның бәрі жол қауіпсіздігі деңгейіне айтарлықтай әсер етеді", – деді Олжас Бектенов.

Ол анықталған ақаулардың тиісті деңгейде және қажетті қарқынмен жөнделмей жатқанын, сонымен қатар жөндеу жұмыстарының да жедел жүргізілмейтінін атап өтті.

Осыған байланысты Премьер-министр Көлік министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, қала сыртындағы трассалардың қолданыстағы жол-көлік инфрақұрылымын жетілдіру бойынша кешенді шаралар қабылдауды тапсырды.

"Жолдарды салу және жөндеу кезінде стандарттардың қатаң сақталуын бақылауды күшейту қажет. Сонымен қатар негізгі автомобиль жолдарындағы орташа жылдамдықты бақылау желісін кеңейтіп, лазерлік визуалды бағдарлау жүйелерін орнату ауқымын арттыру керек", – деді Бектенов.

Сондай-ақ Ішкі істер министрлігіне қала сыртындағы тас жолдардың аса қауіпті учаскелеріндегі патрульдік бақылауды күшейту тапсырылды.

"ҚазАвтоЖол", "Қазгидромет", әкімдіктер, Ішкі істер, Төтенше жағдайлар және Көлік министрліктері еліміздің автомобиль жолдарында тиісті техника мен жабдықтардың, сондай-ақ қысқы кезеңге арналған жылыту пункттерінің дайын болуын қамтамасыз етсін. Жасанды интеллект министрлігі қала сыртындағы автомобиль жолдарын мобильді байланыспен қамту қарқынын жеделдетуі қажет. Сонымен қатар қала сыртындағы жолдардағы тағы бір мәселе – жануарларды көлік қағып кетуі. Жыл басынан бері мұндай 200-ден астам жағдай тіркелді. Әкімдіктерге үй жануарларының иелерімен жол маңында мал жаю мәселесі бойынша жұмысты күшейтуді тапсырамын", – деді ол.

Сондай-ақ Бектенов Көлік және Ішкі істер министрліктеріне Павлодар облысының тәжірибесін қолдану мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Бұл өңірде жолдардың бойына қоршау торлары орнатылған.

Бұған дейін Олжас Бектенов жол қозғалысы ережелерін қасақана бұзатын жүргізушілерге жазаны қатаңдатуды тапсырған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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