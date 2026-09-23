Жоғары аудиторлық палата мүшелері тағайындалды – Тоқаевтың жарлықтары жарияланды
Фото: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 23 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының мүшелері тағайындалды. Тиісті жарлықтарға Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың мәліметінше, Мемлекет басшысының жарлықтарымен:
- Бақыт Үрістемұлы Әбілдинов Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының мүшесі болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;
- Рахымжан Мырзаханұлы Ділдаев Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының мүшесі лауазымына тағайындалды;
- Амангелді Сағындықұлы Есенов Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының мүшесі лауазымына тағайындалды;
- Ғабиден Хасенұлы Жақсылықов Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының мүшесі лауазымына тағайындалды;
- Руслан Қасқырбекұлы Мелдебеков Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының мүшесі лауазымына тағайындалды;
- Нұрлан Амангелдіұлы Нұржанов Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының мүшесі лауазымына тағайындалды;
- Ардақ Мырзабайұлы Теңгебаев Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының мүшесі лауазымына тағайындалды;
- Юлия Федоровна Энгель Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының мүшесі лауазымына тағайындалды.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Конституциялық соттың судьяларын және Орталық сайлау комиссиясының мүшелерін тағайындаған еді.
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