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Қоғам

Қосшы маңындағы зауытта жұмысшылар жанжалдасып, біреуі жарақат алды

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 10:02 Фото: pexels
Қосшы қалалық полиция бөліміне кәсіпорындардың бірінде жұмыс істейтін екі адамның арасындағы жанжал туралы арыз түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде 2026 жылғы 22 қыркүйекте Тайтөбедегі цемент зауытының аумағында жұмысшының жарақат алғаны туралы ақпарат тарады. Алдын ала мәлімет бойынша, ер адамды қуып жетіп, жаралаған. Ақмола облыстық полиция департаменті жанжал екі жұмысшының арасында болғанын хабарлады.

"Жанжал кезінде қатысушылардың бірі темір кесіндісінен оң жақ тобығы тұсынан кесілген жарақат алды. Алдын ала мәлімет бойынша, жанжалға жалақы төлеу мәселесіне қатысты келіспеушілік себеп болған. Қатысушылардың әрекетіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық баға беріледі", – деді полиция департаменті.

Қазір полицейлер тексеру жүргізіп, оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.

Бұған дейін Маңғыстау облысында сот жұмыс орнында қаза тапқан күзетшіге қатысты істі қараған еді. Іс материалдарына сәйкес, ер адам Маңғыстау облыстық АИТВ инфекциясының алдын алу орталығында түнгі ауысымға шыққан. Түнгі сағат бір шамасында есірткіге мас күйдегі, қолында темір заты бар қарақшы нысан аумағына темір қоршаудан асып кірген.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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