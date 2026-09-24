Тоқаев: Қазақ тілі әкімшілік мәжбүрлеусіз көпшіліктің тіліне айналды
Президенттің айтуынша, ұлтты ұйыстырып, мемлекеттің іргесін бекемдейтін ең маңызды факторлардың бірі – мемлекеттік тіл.
"Қазақ тілі қандай да бір әкімшілік, тіпті саяси мәжбүрлеусіз өрісі кеңейіп, көпшіліктің тіліне айналды. Әсіресе, жастарымыздың қазақ тілінде еркін, сауатты сөйлейтіні қуантады", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде сұранысқа ие болып отырғанын атап өтті.
"Ана тіліміз мемлекеттік тіл ретінде сұранысқа ие, ұлттық мәдениетімізді, болмысымызды шырайлы да шұрайлы туған тіліміз арқылы көрсетеміз. Қазақ тілінде бір ауыз сөз айта алмау білімсіздіктің белгісіне айналды", – деді Президент.
Тоқаев бұл жетістіктер толеранттық пен өзара сенімге негізделген ортақ жұмыстың нәтижесі екенін айтты.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту басқа тілдерден бас тарту немесе оларды шеттету дегенді білдірмейтінін атап өтті.
"Алайда бұл басқа тілдерден бас тарту керек дегенді білдірмейді, әрі оларды шеттетуге құқық бермейді. Өздеріңізге мәлім, Конституцияда тіліне, тегіне, ұлтына, діни көзқарасы мен нанымына немесе кез келген өзге де себептерге байланысты кемсітуге тыйым салынған", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент әлеуметтік желілерде ұлтаралық араздықты қоздыруға бағытталған әрекеттерге де тоқталды.
"Соған қарамастан ара-тұра кейбір тісқаққан арандатушылар әлеуметтік желіде ұлтараздықты қоздырып, әдейі отқа май құяды", – деді ол.
Тоқаев мұндай әрекеттердің мақсаты қоғамның бірлігін әлсірету екенін айтты.
"Олардың көздегені біреу – қоғамды әлсіретіп, Қазақстанның егемендігіне нұқсан келтіру, елді бірліктен айырып, бейбіт, алаңсыз өміріміздің астаң-кестеңін шығару", – деді Президент.
Мемлекет басшысы мұндай жағдайларға құқық қорғау органдары мен қоғам бірге қарсы тұруы қажет екенін атап өтті.
"Сондықтан құқық қорғау органдары мен тұтас қоғам бұған табанды түрде қарсы тұруы керек. Конституцияда бекітілген "Заң мен тәртіп" қағидатына сай әрекет етуіміз қажет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Бұған дейін Президент Ерлан Қаринге халық арасында Конституцияны түсіндіру, дәріптеу жұмысын жүзеге асыруды тапсырған болатын.