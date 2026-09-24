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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев мәслихаттарға мерзімінен бұрын сайлау өтетінін мәлімдеді

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 13:01 Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 24 қыркүйекте Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясында барлық деңгейдегі мәслихаттарға мерзімінен бұрын сайлау өткізу жоспары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы сөз басында елдегі мемлекеттік басқару жүйесі заман талабына сай ауқымды өзгерістерден өтіп жатқанын атап өткенін еске салды.

Мемлекет басшысының айтуынша, мәслихат депутаттарының өкілеттігі Конституция мен заңдарда белгіленген мерзімге дейін сақталады.

Алайда депутаттардың көбі "Amanat" партиясының атынан сайланған. Қазір бұл партия "Әділет" партиясына қосылып, қызметін тоқтатқан. Президент тиісті заңнамалық рәсімдер аяқталғаннан кейін мәслихат депутаттарының басым бөлігінің қызметінің заңдылығына қатысты мәселе туындайтынын айтты.

"Жергілікті депутаттар аймақтағы жұртшылықтың мүддесін қорғайды, бюджетті бекітеді және басқа да міндеттерді орындайды. Демек, өкілді органдар қызметінің заңға сәйкес болуы айрықша маңызды", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Осыған байланысты Президент алдағы уақытта Премьер-министрмен және Құрылтай Төрағасымен барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша кеңесетінін хабарлады.


"Содан соң тиісті Жарлыққа қол қоямын. Көп ұзамай Орталық сайлау комиссиясы сайлау өтетін күнді жариялауы керек", – деді Мемлекет басшысы.

Президенттің пікірінше, жаңа сайлау мәслихаттардың білікті әрі кәсіби құрамын қалыптастырып, олардың жұмысына тың серпін береді. Ол Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері сайлаудың жоғары деңгейде өтуіне үлес қосады деген сенім білдірді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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