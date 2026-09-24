Қазақстандықтарға Қытайға ұшуға қатысты жағымды жаңалық хабарланды
Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 24 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің баспасөз қызметі Қытайға жаңа әуе бағыты ашылғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Бұл туралы комитеттің Telegram-арнасында жарияланды:
"Биыл 23 қыркүйекте қазақстандық FlyArystan әуе компаниясы Алматы – Чунцин жаңа бағыты бойынша тұрақты рейстерді іске қосты".
Ведомствоның нақтылауынша, рейстер аптасына екі рет – сәрсенбі және сенбі күндері Airbus A320neo ұшақтарымен орындалады.
"Қазақстан мен Қытай арасында әуе қатынасының ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық, туристік және мәдени ынтымақтастықтың одан әрі дамуына ықпал етеді", – деп есептейді комитеттің баспасөз қызметі.
Қазақстан мен Қытайдың ірі мегаполистерінің бірі арасында жаңа әуе бағыты ашылатыны 2026 жылғы 20 шілдеде белгілі болған еді.
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