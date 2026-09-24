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Қоғам

Қазақстандықтарға Қытайға ұшуға қатысты жағымды жаңалық хабарланды

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 14:30 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 24 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің баспасөз қызметі Қытайға жаңа әуе бағыты ашылғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Бұл туралы комитеттің Telegram-арнасында жарияланды:

"Биыл 23 қыркүйекте қазақстандық FlyArystan әуе компаниясы Алматы – Чунцин жаңа бағыты бойынша тұрақты рейстерді іске қосты".

Ведомствоның нақтылауынша, рейстер аптасына екі рет – сәрсенбі және сенбі күндері Airbus A320neo ұшақтарымен орындалады.

"Қазақстан мен Қытай арасында әуе қатынасының ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық, туристік және мәдени ынтымақтастықтың одан әрі дамуына ықпал етеді", – деп есептейді комитеттің баспасөз қызметі.

Қазақстан мен Қытайдың ірі мегаполистерінің бірі арасында жаңа әуе бағыты ашылатыны 2026 жылғы 20 шілдеде белгілі болған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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