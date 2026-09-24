Ұлдана Мырзуанның ісі бойынша жәбірленушілер 45 миллион теңгеден астам өтемақы талап етті
Жәбірленуші Гүлнар Қалиеваның өкілі оны қылмыстық іс бойынша азаматтық талапкер, ал сотталушыны азаматтық жауапкер деп тануды сұрады. Жәбірленуші тарап моральдық зиян үшін 10 млн теңге, материалдық шығын ретінде 53 260 теңге, сондай-ақ өкілдің қызметіне кеткен 500 мың теңгені өндіріп беруді талап етті.
Адвокаттың айтуынша, Қалиева 2025 жылғы 8 қарашада ғимараттың бөліктері құлаған кезде көптеген жарақат алған және әлі де ем қабылдап жүр. Сонымен қатар жарақатына байланысты қараша айынан наурызға дейін екі қолының саусақтарындағы жарақат салдарынан жұмыс істей алмаған.
"Осыған байланысты, құрметті сот, азаматтық жауапкер Жұматаевадан азаматтық талапкер, жәбірленуші Қалиева Гүлнар Сақанқызының пайдасына моральдық зиян үшін 10 млн теңге өндіріп беруді сұраймын", – деді жәбірленушінің өкілі.
Тағы бір азаматтық талапты жәбірленуші Айнұр Нұрпейісованың тарапы мәлімдеді. Оның өкілі 322 554 теңге материалдық шығынды, есту аппараттарын сатып алуға және емделуге 960 мың теңгені, сондай-ақ моральдық зиян үшін 35 млн теңге өндіріп беруді сұрады.
"Қазіргі уақытта ол өзін ыңғайсыз сезінеді, өзіне деген сенімін жоғалтқан. Себебі екі құлағы да естімейді. Оң құлағы мүлдем естімейді, ал сол құлағы – төртінші дәрежеде... Сондықтан онымен кеңесе отырып, моральдық зиянды 35 млн теңге деп бағалады", – деді адвокат.
Бұдан бөлек, жәбірленуші тарап есту аппараттарын ауыстыру үшін әр екі жыл сайын 960 мың теңгеден өмір бойы мерзімді төлемдер белгілеуді сұрады. Өкіл сотқа краниопластика жасау қажеттілігі туындауы мүмкін екенін де хабарлады. Айтылған прейскурантқа сәйкес, операцияның құны 2,1 млн теңге.
Осыдан кейін сот сотталушының талап арыздармен танысуы үшін 15 минут үзіліс жариялады. Сот отырысы қайта басталған соң судья Меруерт Абаева сотталушыға сөз беріп, талап арыздарға қатысты ұстанымын нақтылады. Атап айтқанда, талаптарды толық көлемде мойындайтынын сұрады. Сотталушы бұл талаптарды мойындамайтынын айтты.
"Мен кінәмді мойындамаймын. Өзімді кінәсіз деп санаймын. Талап арызды дұрыс емес деп есептеймін", – деді Сәуле Жұбаниязова.
Осыдан кейін судья сот тергеуі аяқталғанға дейін азаматтық талапкерлер мен азаматтық жауапкерге олардың процестік құқықтары түсіндірілгенін, сондай-ақ процеске қатысушылардың қосымша өтініштері бар-жоғы анықталғанын хабарлады.
"Осыған байланысты сот тергеуінің аяқталғанын және сот жарыссөздері кезеңіне көшетінін хабарлайды. Сот жарыссөздерінде процеске қатысушылар сот отырысы барысында зерттелген дәлелдерге сілтеме жасауға құқылы", – деді Меруерт Абаева.
Еске салайық, 2026 жылғы 18 тамызда Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жедел жәрдем қызметінің фельдшері Ұлдана Мырзуанның қаза болуына қатысты істі қарау басталған еді.