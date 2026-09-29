Оралда жастар мен полицейлер заңсыз граффитилерді өшірді
Іс-шараға "Жайық жастары" бірлестігінің 20-дан астам мүшесі мен Орал қалалық полиция басқармасының табиғатты қорғау бөлімінің қызметкерлері қатысты. Олар қаланың екі ірі ауданын аралап, тұрғын үйлердің қабырғаларындағы бірқатар заңсыз жазуды анықтады. Кейін қатысушылар қабырғаларды сол жазулардан тазартты.
Полиция қызметкерлері осы аумақта тұратын тұрғындармен сөйлесіп, қоғамдық орындардың тазалығын сақтау және заңсыз жазулардың алдын алу жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді.
Іс-шараға сол маңда жүрген студенттер де өз еркімен қосылды. Олар жастар мен полиция қызметкерлеріне қабырғалардағы жазуларды өшіруге көмектесті.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жұмыстар қала көшелерін таза ұстауға ғана емес, тұрғындардың ортақ мүлікке жауапкершілікпен қарауына да ықпал етеді.