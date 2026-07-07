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Ақтөбеде белгіленбеген орындардағы заңсыз саудаға тосқауыл қойылуда

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 12:07 Фото: Zakon.kz
Ақтөбе қаласында белгіленбеген орындарда сауда жасау фактілерінің алдын алу, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және тұрғындардың санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздігін сақтау мақсатында кезекті рейдтік-профилактикалық іс-шара өткізілді.

Рейд барысында қала көшелері мен тұрғындар көп шоғырланатын қоғамдық орындар тексеріліп, рұқсат етілмеген жерлерде қарбыз-қауын, дайын тағамдар және кәуап өнімдерін сату деректері анықталды.

Анықталған құқық бұзушылықтар бойынша азаматтарға қолданыстағы заңнама талаптары түсіндіріліп, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 204-бабына сәйкес әкімшілік ықпал ету шаралары қолданылды.

1 мамырдан бері Ақтөбе қаласында белгіленбеген орындарда сауда жасауға қатысты 47 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Полиция мұндай заңсыз сауда қоғамдық орындардың санитариялық жағдайына кері әсер етіп қана қоймай, тұрғындардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретінін ескертеді.

Себебі рұқсат етілмеген орындарда сатылатын азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдік берілмейді, сондай-ақ олардың шығу тегі мен сақталу талаптары тиісті бақылаудан өтпейді.

Полиция қызметкерлері тұрғындар мен кәсіпкерлерді заң талаптарын қатаң сақтауға және сауда қызметін тек жергілікті атқарушы органдар белгілеген арнайы сауда орындарында жүзеге асыруға шақырады. Заңсыз сауданың жолын кесуге және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге бағытталған рейдтік-профилактикалық іс-шаралар алдағы уақытта да тұрақты түрде жалғасады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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