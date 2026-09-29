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Қоғам

Талдықорғанда төрт мың тұрғынға көрсетілмеген қызмет үшін 12 млн теңге ақы есептелген

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Талдықорғанда төрт мыңға жуық тұрғынға үй ішіндегі газ жабдықтарына қызмет көрсету үшін ақы есептелген. Алайда қызмет іс жүзінде көрсетілмеген. Мемлекеттік органдардың араласуынан кейін тұрғындардың төлемі жалпы 12 млн теңгеге қайта есептелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Жетісу облысы бойынша Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті басшысының міндетін атқарушы Ербол Ағыбаев мәлімдеді.

"Талдықорған қаласының прокуратурасы мен департаментіміздің бірлескен жұмысы нәтижесінде төрт мыңға жуық тұтынушыға іс жүзінде жүргізілмеген үй ішіндегі газ жабдықтарына қызмет көрсету жұмыстары үшін ақы есептелгені анықталды", – деді ол.

Қызмет көрсетуші компанияда жұмыстардың орындалғаны туралы актілер де болған.

Заңбұзушылық анықталған соң тұрғындарға көрсетілмеген қызмет үшін есептелген төлем алынып тасталды. Әр тұтынушыға жеке қайта есептеу жүргізілді. Оның жалпы сомасы 12 млн теңгені құрады.

Орташа есеппен бір адамға шамамен 3 мың теңгеден келеді. Дегенмен тұрғындарға есептелген ақы әртүрлі болғандықтан, қайтарылатын сома да жеке анықталды.

Кінәлі тұлға ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 190-бабы 1-бөлігі бойынша жауапқа тартылып, айыппұл салынды. Бұл норма тұтынушыны алдау, оның ішінде көрсетілген қызметтің сапасына қатысты жаңылыстыру үшін жауапкершілікті көздейді.

"Бұл мысалдың маңызы зор. Өйткені мәселе бір тұтынушыға емес, бірден мыңдаған тұрғынға қатысты. Мемлекеттік органдардың бірлескен жұмысының нәтижесінде олардың құқықтары қалпына келтірілді", – деді Ербол Ағыбаев.

Жетісу облысында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласына қатысты мәселелер әлі де өзекті. Биылғы сегіз айда осы сала бойынша 140 өтініш түскен. Тұрғындар көбіне коммуналдық төлемдердің есептелуіне, сумен, жылумен және электрмен жабдықтауға, сондай-ақ кондоминиум нысандарын басқару органдарының жұмысына шағымданған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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