1 қазанда жылу бәріне бірдей берілмейді: себебін Қарағанды әкімі түсіндірді
Бұл туралы Қарағанды әкімі Мейрам Қожұхов Instagram парақшасында жазды.
Оның айтуынша, қаладағы жылумен жабдықтау жүйесі тармақталған. Сондықтан жүйені іске қосқаннан кейін оны жылумен толтырып, қажетті режимге шығару үшін уақыт қажет.
Алдымен жылу әлеуметтік нысандарға – балабақшаларға, мектептерге және ауруханаларға беріледі. Одан кейін тұрғын үйлер жылу жүйесіне қосылады.
Жылуды алғашқылардың бірі болып Майқұдық, Сұрыптау және Пришахтинскідегі үйлер алады. Кейін Оңтүстік, Оңтүстік-Шығыс аудандары мен қала орталығындағы үйлерге жылу беріледі. Жылу желілері іске қосылған сайын қалған үйлер де жүйеге қосылады.
Әкім 1 қазанда бір үйде жылу болып, көршілес үйде әлі болмаған жағдайда, бұл сол үйдің ұмыт қалғанын білдірмейтінін атап өтті. Қосылу кезең-кезеңімен жүргізіледі. Өйткені жылу тасымалдағышты беріп қана қоймай, жүйені дұрыс іске қосып, реттеу қажет.
Тұрғындарға жылу ақысының есептелуіне қатысты да түсініктеме берілді. 1 қазаннан бастап барлығына бірдей автоматты түрде төлем есептелмейді. Нақты үйге жылу іс жүзінде берілген сәттен бастап қана ақы есептеле бастайды.
Сондай-ақ әкім басқарушы компаниялар мен үйлерге қызмет көрсетуге жауапты тұлғаларды жылу беруге дейін үй ішіндегі жүйелердің дайындығын тексеруге шақырды. Бұл жылу тасымалдағыш берілгеннен кейін жүйені қабылдауға дайын болуы үшін қажет.
Бүгін, 2026 жылғы 29 қыркүйекте, Қазақстанның бес өңірінде – Павлодар, Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында жылыту маусымы басталғаны белгілі болды.