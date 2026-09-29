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Қоғам

Қазақстанда дәнді дақылдар егілген алқаптың 17%-ында өнім әлі жиналған жоқ

Кукурузное поле, кукуруза, сбор кукурузы, урожай, выращивание кукурузы, сбор урожая, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 15:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепова 2026 жылғы 29 қыркүйекте Үкіметтегі брифингте елдегі егін жинау науқанының барысы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның мәліметінше, бүгінде дәнді дақылдар егілген жалпы алқаптың 83%-ында, яғни 13,5 млн гектарда егін жиналған.

"Қазіргі орташа өнімділік гектарына 14,7 центнерді құрайды. Бүгінге дейін 19,9 млн тонна астық бастырылды. Енді алқаптың 17%-ындағы өнімді жинауымыз керек. Ауа райы қолайлы болса, егін жинау науқанын агротехникалық тұрғыдан оңтайлы мерзімде аяқтауды жоспарлап отырмыз", – деді Хатепова.

Вице-министр барлық астық уақытылы жиналатынына сендірді.

"Биыл ауа райы қолайлы болып тұр. Астықтың ылғалдылығы жағынан да жағдай жақсы. Егінді уақытында жинаймыз", – деп қосты ол.

Бұған дейін Қазақстанда дәнді дақылдарды жинау науқаны аяқталуға жақындағаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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