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Қоғам

Қазақстанда дәнді дақылдарды жинау науқаны аяқталуға жақын

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 16:24 Фото: akorda.kz
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов 2026 жылғы 29 қыркүйекте Үкімет отырысында елдегі дәнді дақылдарды жинау жұмыстарының барысы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Вице-министрдің мәліметінше, бірқатар өңірде егін жинау жұмыстары мәресіне жетіп қалды.

"Батыс Қазақстан облысында дәнді дақылдарды жинау аяқталды. Шығыс Қазақстан, Павлодар, Жамбыл және Қарағанды облыстарында егіс алқаптарының 95%-дан астамындағы өнім жиналды. Қазір жұмыстың негізгі бөлігі астық өсіретін басты өңірлерде жүргізіліп жатыр. Жалпы егін жинау науқаны ұйымдасқан түрде, іркіліссіз өтіп, аяқталуға жақындады", – деді Азат Сұлтанов.

Оның айтуынша, науқанға 130 мың трактор, 29 мың астық жинайтын комбайн, 17 мың орақ машинасы және өзге де 130 мың техника жұмылдырылған.


"Соның ішінде жеңілдетілген лизинг бағдарламасы іске қосылғаннан бері шаруалар сатып алған 12,7 мыңнан астам трактор мен 2,3 мың комбайн егін жинауға қатысып жатыр. Бұл қолда бар тракторлар мен комбайндар паркінің шамамен 10%-ын құрайды", – деді вице-министр.

Бұған дейін Ауыл шаруашылығы министрлігі 2026 жылы майлы дақылдардан рекордтық өнім жиналатынын болжаған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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