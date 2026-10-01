#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
440.86
500.77
5.27
Қоғам

Халықаралық бағыттар үшін авиаотынды субсидиялау қағидалары өзгерді

Халықаралық бағыттар үшін авиаотынды субсидиялау қағидалары өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 11:02 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Үкіметтің 2026 жылғы 28 қыркүйектегі қаулысымен басым халықаралық әуе бағыттары үшін авиациялық отынды субсидиялау қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, шарт жасалғаннан кейін әуе компаниясы ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 20-сына дейін уәкілетті органға басшысы мен бас бухгалтері куәландырған мынадай құжаттарды, соның ішінде цифрлық нысанда ұсынады:

  • әуе компаниясының субсидияланатын басым халықаралық әуе бағыттары бойынша есебі;
  • субсидияланатын басым халықаралық әуе бағыттары бойынша авиаотын шығыстары туралы есеп.

Жылдың соңғы күнтізбелік айы үшін бюджеттік субсидиялар болжамды деректер негізінде жасалып, 20 желтоқсаннан кешіктірмей жолданған, субсидияланатын әуе бағыттары бойынша көрсетілген қызметтердің алдын ала актісі негізінде төленетіні нақтыланды. Бұл акт цифрлық нысанда да ұсынылуы мүмкін. Кейін нақты деректер бойынша дайындалған есеп келесі айдың 20-сынан кешіктірілмей жолдануға тиіс.

Қаржы жылының қорытындысы бойынша әуе компаниясы мен азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган орындалған жұмыстар бойынша салыстырып тексеру актілерін жасай отырып, өзара есеп айырысуды салыстырып тексереді.

Әуе бағытын пайдалану барысында шарт талаптарын орындамаған әуе компанияларына субсидия төленбейді. Сондай-ақ жолаушыларды, багажды, жүктерді және пошта жөнелтілімдерін тасымалдау қызметтерін көрсету үшін субсидияланатын әуе бағыттарына конкурс өткізу және оларға куәліктер беру қағидаларына сәйкес әуе бағытына берілген куәлік кері қайтарып алынған жағдайда да субсидия төленбейді.

Сонымен қатар қағидалар тізілімді жүргізуді техникалық сүйемелдеу туралы тармақпен толықтырылды. Оған сәйкес, бұл жұмысты бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын, жалғыз акционері мемлекет болып табылатын заңды тұлға (тіркеуші) жүзеге асырады.

Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларының пайдаланылуын және оларды алушыларды мониторингтеуді техникалық сүйемелдеуді тіркеуші жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың екі деңгейлі жүйесі шеңберінде жүзеге асырады.

Бұл жүйе мыналарды қамтиды:

  • Бірінші деңгей – екінші деңгейдегі жүйелермен интеграцияланған тіркеуші жүйесі. Онда жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларын алушылардың өтінімдерінің эталондық электрондық тізілімі қамтылады. Осы жүйеде түпкілікті кейінгі форматтық-логикалық бақылау арқылы қолдау шараларын алушының базалық талаптарға сәйкестігі анықталады. Бұл талаптарды бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларының пайдаланылуын және оларды алушыларды мониторингтеу қағидалары шеңберінде айқындайды;
  • Екінші деңгей – салалық мемлекеттік немесе мемлекеттік емес цифрлық жүйелер. Олар арқылы жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларын алушылардан өтінімдер қабылданып, форматтық-логикалық бақылауды қолдану арқылы өңделеді және өңделген өтінімдер бірінші деңгейге беріледі.

Екінші деңгейдегі цифрлық жүйелер жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларын алушылардың заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға, сондай-ақ тіркеушінің дербес деректерді жинауына, өңдеуіне, сақтауына, жүктеп алуына және пайдалануына келісімін алуды қамтамасыз етеді.

Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың екі деңгейлі жүйесі арқылы жүргізілген мониторинг қорытындылары кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға ұсынылады.

Бұйрық 2026 жылғы 11 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану
12:37, Бүгін
Астанада автоматтандырылған жүйелер арқылы жол қозғалысын басқарудың жаңа қағидалары қабылданды
Самолет, самолеты, аэропорт, аэропорты
13:08, 10 тамыз 2026
Қазақстанда әуе бағыттарын субсидиялау қағидалары өзгертілді
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
17:35, 21 тамыз 2026
Шағын бизнесті субсидиялау ережелері өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Женский &quot;Актобе&quot; по футболу победил &quot;Аякс&quot; в Кубке Европы
14:12, Бүгін
Женский "Актобе" по футболу победил "Аякс" в Кубке Европы
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
14:02, Бүгін
Анна Данилина и Александр Шевченко не сумели выйти в полуфинал в миксте на Азиаде
Эсмигуль Куюлова
13:53, Бүгін
Дзюдоистка из Казахстана Куюлова вновь одолела узбечку на Азиаде и завоевала "бронзу"
Батырбеков в финале Азиады пропускает захват
13:44, Бүгін
"Сегодня не получилось": тренер сборной РК по джиу-джитсу Сагиев — о выступлении на АИ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: