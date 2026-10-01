#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
440.86
500.77
5.27
Қоғам

Қазақстанда тегін дәрі-дәрмек беру тәртібін өзгерту ұсынылды

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 16:46 Фото: pexels
Денсаулық сақтау министрлігі тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету қағидаларына түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету аясында цифрлық сервистерді пайдалану арқылы дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды беру тәртібін жетілдіруді көздейді.

Атап айтқанда, "Әлеуметтік әмиян" сервисі, екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары және eGov Mobile қосымшасы арқылы электрондық рецепттің QR-кодын көрсетіп, дәрі-дәрмек алу мүмкіндіктерін кеңейту ұсынылып отыр.

Сондай-ақ қағаз рецепт бойынша дәрі-дәрмек беру кезінде пациенттің жеке басын сәйкестендіру тәртібі және дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың берілгенін фармацевтика қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен растау тәртібі регламенттеледі.

Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, жобаны іске асыру:

  • халықтың дәрі-дәрмек алуын қолжетімді әрі ыңғайлы етуге;
  • дәрілік препараттарды беру үдерісінің ашықтығын қамтамасыз етуге;
  • амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді бақылау тетіктерін жетілдіруге;
  • денсаулық сақтау жүйесін цифрландырудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 16 қазанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Тегін дәрі-дәрмек, Қызылорда облысы, 7 мың адам, тексеріс, прокуратура
19:26, 10 қыркүйек 2024
Қызылорда облысында 7 мыңнан астам адам өзіне тиесілі тегін дәрі-дәрмекке қол жеткізе алмаған
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
14:36, 03 сәуір 2026
Дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағаларды белгілеу ұсынылды
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
15:13, 12 маусым 2026
Денсаулық сақтау министрлігі дәрі-дәрмектерге баға белгілеу жүйесінің тиімділігін арттыруды жоспарлап отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа на битве взглядов
17:34, Бүгін
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа получат космический гонорар за бой в Уэльсе
Юношеская сборная Казахстана U-19 проиграла Польше на международном турнире по футболу
17:12, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана по футболу проиграла Польше на международном турнире
Soccer365.ru спрогнозировал победителя матча Казахстан - Молдова в Лиге наций
16:59, Бүгін
Soccer365.ru спрогнозировал победителя матча Казахстан - Молдова в Лиге наций
Сборная Казахстана по велоспорту на треке на Азиаде-2026
16:40, Бүгін
Велогонщик Алишер Жумакан был близок к медали Азиады, но стал четвёртым в "омниуме"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: