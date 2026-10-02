#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.91
499.05
5.3
Қоғам

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру қағидалары өзгерді

Техническое образование, профессиональное образование, колледж, техникум, профессии, профессия, студенты колледжей, студенты колледжа, студенты техникума , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 14:57 Фото: primeminister.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2026 жылғы 28 қыркүйектегі бұйрығымен Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, "кәсіптік оқыту" ұғымы нақтыланды. Бұл – кәсіптік даму мақсатында кәсіби білімді, білік пен дағдыларды меңгеру, жаңарту немесе кеңейту, сондай-ақ жаңа кәсіптерді (мамандықтарды) игеру процесі. Кәсіптік оқыту кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру нысанында жүзеге асырылады.

Сондай-ақ мансап орталығы өтінімдерді жинау аяқталған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде олардың жұмыс берушілерді іріктеу өлшемшарттарына сәйкестігін қарайтыны нақтыланды.

Осы жұмыстың қорытындысы бойынша мансап орталығы үш жұмыс күні ішінде жұмыс берушілердің бірыңғай тізбесін қалыптастырып, қарау және бекіту үшін халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық (қалалық) комиссияға жолдайды.

Білім беру ұйымдарындағы оқыту құнын халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі өңірлік комиссия астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың білім басқармасы мен өңірлік кәсіпкерлер палатасының ұсынуы бойынша жыл сайын белгілейді.

Жұмыс орнындағы оқыту құнын өңірлік комиссия өңірлік кәсіпкерлер палатасы мен астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың білім басқармасының ұсынуы бойынша жыл сайын белгілейді.

Бұйрық 2026 жылғы 12 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
&quot;Қорқынышты фильмнен шыққандай&quot;: 18 жастағы қазақстандық Париж подиумына көзі жұмулы күйде шықты
15:27, Бүгін
"Қорқынышты фильмнен шыққандай": 18 жастағы қазақстандық Париж подиумына көзі жұмулы күйде шықты
Швейный цех, швейное производство, швея, швеи, текстильное производство, пошив, швейная фабрика
09:14, 28 қаңтар 2026
Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру қағидалары өзгерді
Электрондық еңбек биржасында оқытуда виртуалды шындық қолданылатын болады
09:39, 28 қараша 2024
Электрондық еңбек биржасы оқыту барысында виртуалды шындық әдісін қолданылатын болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Бронза&quot; на дебютной Азиаде
16:25, Бүгін
Женская сборная Казахстана по борьбе выиграла первую медаль на Азиаде в Японии
Мама не сдержала эмоций: после исторического &quot;золота&quot; Тлеулеса на АИ по таеквондо - видео
16:22, Бүгін
Мама не сдержала слёз после исторического "золота" Тлеулеса на Азиаде по таеквондо - видео
Айбек Оралбай после финала Азиады-2026
16:02, Бүгін
Айбек Оралбай обратился к народу Казахстана после разгромной победы в финале Азиады-2026
Тамерлан Тлеулес таеквондо
15:46, Бүгін
Казахстанский таеквондист Тамирлан Тлеулес завоевал историческое "золото" Азиатских игр
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: