"Қазгидромет" Алматы мен Атырау тұрғындарына ескерту жасады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 3 қазанда Қазақстанның екі қаласының тұрғындарын ауадағы ластаушы заттардың мөлшері артуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" мәліметінше, 3 қазанда Алматы қаласында, ал түнде Атырау қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – жерге жақын атмосфера қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесуі.
Еске салайық, сенбіде, 3 қазанда еліміздің 17 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жасалды.
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