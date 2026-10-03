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Қоғам

"Қазгидромет" Алматы мен Атырау тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2026 09:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 3 қазанда Қазақстанның екі қаласының тұрғындарын ауадағы ластаушы заттардың мөлшері артуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, 3 қазанда Алматы қаласында, ал түнде Атырау қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – жерге жақын атмосфера қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесуі.

Еске салайық, сенбіде, 3 қазанда еліміздің 17 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жасалды.

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Айдос Қали
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