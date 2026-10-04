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Қоғам

"Қар аралас жаңбыр жауады". Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша ауа райы болжамы

Қар, жаңбыр, ауа райы болжамы, Астана, Алматы, Шымкент, 4 қазан, 5 қазан, 6 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.10.2026 09:27 Сурет: Zakon.kz
Қазақстанның үш ірі қаласында 4-6 қазан аралығында ауа райы күрт суытады деп күтіледі. Астанада сынап бағаны 0-ді көрсетіп, қар аралас жаңбыр жауады, ал соққан желдің жылдамдығы секундына 30 метрді және одан да жоғарыны қамтиды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы мен Шымкентте де сынап бағаны төмендеп, күннің күрт салқындайтыны болжанады.

Астана

  • 4 қазан: аспан бұлтты, күннің соңында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +8...+10°C (әрі қарай төмендейді). Соққан желдің екпіні - 9-14 м/с, күндіз кей тұстарда - 15-20 м/с.
  • 5 қазан: аспан бұлтты, жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Ауа температурасы түнде: 0...+2°C, күндіз: +3...+5°C. Соққан желдің екпіні - 15-20 м/с, кей тұстарда 23-28 м/с, күндіз тіпті 30 м/с және одан да көп болады.
  • 6 қазан: аспан бұлтты, жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Ауа температурасы түнде: 0...+2°C, күндіз: +2...+4°C. Соққан желдің екпіні - 15-20 м/с, кей тұстарда түнде 23-28 м/с дейін жетеді.

Алматы

  • 4 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +12...+14°C, күндіз: +26...+28°C. Жел екпіні - 3-8 м/с.
  • 5 қазан: аспан бұлтты, жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +12...+14°C. Соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұстарда түнде 15-18 м/с дейін жетеді.
  • 6 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +5...+7°C, күндіз: +13...+15°C. Жел екпіні - 3-8 м/с.

Шымкент

  • 4 қазан: аспан бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде: +15...+17°C, күндіз: +15...+17°C. Соққан желдің екпіні - 8-13 м/с, кей тұстарда түнде 15-20 м/с дейін жетеді.
  • 5 қазан: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауады, күндіз жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +13...+15°C. Соққан желдің екпіні - 8-13 м/с, кей тұстарда түнде 15-20 м/с дейін жетеді.
  • 6 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +5...+7°C, күндіз: +15...+17°C. Жел екпіні - 8-13 м/с.

Бұған дейін синоптиктер 4 қазанда еліміздің екі қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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