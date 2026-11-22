Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша алдағы бес күнге арналған ауа райы болжамы
Сурет: Zakon.kz
Алдағы бес күнде Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райы құбылмалы болады. "Қазгидрометтің" болжамы бойынша, елордада қар аралас жаңбыр жауып, тұман түседі, көктайғақ болады, ал оңтүстікте ауа температурасы 23 градусқа дейін көтеріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана
- 23 қараша: аспан бұлтты, түнде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады, күндіз жаңбыр жауады. Кей уақытта тұман, көктайғақ болады. Ауа температурасы түнде: 0...+2°C, күндіз: +3...+5°C. Желдің екпіні - 9-14 м/с.
- 24 қараша: аспан бұлтты, кей уақытта жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын, тұман, көктайғақ болады. Ауа температурасы түнде: 0...+2°C, күндіз: +2...+4°C. Желдің екпіні - 9-14 м/с.
- 25 қараша: аспан бұлтты, түнде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады, күндіз жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман, көктайғақ болады. Ауа температурасы түнде: -2...0°C, күндіз: 0...+2°C. Желдің екпіні - 9-14 м/с.
- 26 қараша: аспан бұлтты, кей уақытта жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын, тұман, көктайғақ болады. Ауа температурасы түнде: -2...0°C, күндіз: +4...+6°C. Желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұстарда 15-20 м/с дейін жетеді.
- 27 қараша: көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады, тұман, көктайғақ. Ауа температурасы түнде және күндіз -2...0°C. Желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұстарда 15-20 м/с дейін жетеді.
Алматы
- 23 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +5...+7°C, күндіз: +15...+17°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
- 24 қараша: аспан бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр жауады, кешке тұман түседі. Ауа температурасы түнде: +7...+9°C, күндіз: +15...+17°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұстарда 12 м/с дейін жетеді.
- 25 қараша: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауып, тұман түседі, күндіз ауа райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +3...+5°C, күндіз: +11...+13°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
- 26 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +5...+7°C, күндіз: +15...+17°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұстарда 13 м/с дейін жетеді.
- 27 қараша: аспан бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде: +4...+6°C, күндіз: +8...+10°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұстарда 12 м/с дейін жетеді.
Шымкент
- 23 қараша: аспан бұлтты, түнде жауын-шашынсыз, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +20...+22°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
- 24 қараша: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауып, тұман түседі, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +13...+15°C. Желдің екпіні - 8-13 м/с, кей тұстарда 15-20 м/с дейін жетеді.
- 25 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз, түнде тұман түседі. Ауа температурасы түнде: +6...+8°C, күндіз: +16...+18°C. Желдің екпіні - 8-13 м/с, кей тұстарда 15-20 м/с дейін жетеді.
- 26 қараша: аспан бұлтты, түнде жауын-шашынсыз, тұман болады, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +21...+23°C. Желдің екпіні - 8-13 м/с, кей тұстарда 15-20 м/с дейін жетеді.
- 27 қараша: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауып, тұман түседі, күндіз жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде: +7...+9°C, күндіз: +13...+15°C. Желдің екпіні - 8-13 м/с.
Бұған дейін синоптиктер бүгін, 22 қарашада Астана, Алматы және тағы сегіз қалада ауа сапасы нашарлауы мүмкін екенін ескерткен болатын.
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