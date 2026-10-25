Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматы, Астана және Шымкент қалаларында алдағы үш күнде жауын-шашынсыз ауа райы сақталып, күндіз ауа температурасы біртіндеп көтеріледі деп күтіледі. Бұл ақпаратты "Қазгиромет" РМК-ның баспасөз қызметі ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана
- 25 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -3...-5°C, күндіз: +6...+8°C. Желдің екпіні - 5-10 м/с.
- 26 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -2...-4°C, күндіз: +6...+8°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
- 27 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -1...-3°C, күндіз: +7...+9°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
Алматы
- 25 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -2...-4°C, күндіз: +6...+8°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
- 26 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -3...-5°C, күндіз: +9...+11°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
- 27 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -1...-3°C, күндіз: +11...+13°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
Шымкент
- 25 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -2°C, күндіз: +13...+15°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұстарда - 15-20 м/с.
- 26 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +2...+4°C, күндіз: +14...+16°C. Желдің екпіні - 8-13 м/с.
- 27 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +3...+5°C, күндіз: +14...+16°C. Желдің екпіні - 8-13 м/с.
Бұған дейін синоптиктер 25 қазанда еліміздің төрт қаласында ауа сапасы нашарлауы мүмкін екенін ескерткен болатын.
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