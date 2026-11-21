Астана, Алматы және тағы сегіз қалада ауа сапасы нашарлауы мүмкін
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" 2026 жылғы 22 қарашада Қазақстанның он қаласында ауаның ластану деңгейі жоғарылайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің болжамына сәйкес, жексенбі күні Павлодар, Астана, Алматы, Жезқазған, Теміртау, Қарағанды, Балқаш, Талдықорған, Өскемен және Атырау қалаларында атмосферада зиянды заттардың жиналуына қолайлы метеорологиялық жағдай қалыптасады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, баяу жел, тұман, температуралық инверсия) жиынтығы.
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