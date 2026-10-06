#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Қоғам

Тағы 16 өңір қалды: Қазақстанда ХҚКО жұмысы қалай өзгеріп жатыр

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 11:31 Фото: gov4c.kz
Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 6 қазанда Үкімет отырысында халыққа қызмет көрсету орталықтарын (ХҚКО) трансформациялау жұмыстары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, бес өңірде жаңа цифрлық кеңселер іске қосылған.

"ХҚКО-лардың жұмыс форматын да өзгертіп жатырмыз. Халыққа қызмет көрсететін жаңа цифрлық кеңселерде қызметтерді eGov GPT цифрлық көмекшісі орнатылған терминалдар арқылы өз бетінше алуға болады. Қажет болған жағдайда кеңесші көмектеседі. Қазір төрт өңірде бес цифрлық кеңсе ашылды. Тағы 10 өңірде қаржыландыру мәселесі шешілді", – деді Жаслан Мәдиев.

Ол қаржы бөлінген 10 өңірде үй-жайларды дайындау жұмыстарын аяқтап, кеңселерді жыл соңына дейін ашу қажет екенін атап өтті.


"Қалған алты өңір жұмысты жеделдетіп, қаржыландыруды қамтамасыз етуі және кеңселердің нақты ашылу мерзімдерін белгілеуі қажет. Барлық өңірдің тұрғындары жаңа форматта қызмет алу мүмкіндігіне ие болуы тиіс", – деп қосты Жаслан Мәдиев.

Бұған дейін қазақстандықтардың ХҚКО-ларға бұрынғыға қарағанда сирек жүгінетіні туралы жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 6 қазанда Үкімет отырысында спутниктік жүйелер саласының дамуы туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
14:42, Бүгін
Қазақстанда алты жаңа спутник жасалады
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
12:23, 06 қаңтар 2026
Қазақстанда ХҚКО-ларға сұраныс азаяды: әкімдіктерге цифрлық кеңселерді жабдықтауға дайындалу тапсырылды
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты
10:24, Бүгін
Қазақстанда 7 ұшақ пен 50 туристік нысан интернетке қосылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Вне нашего контроля&quot;: Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
15:04, Бүгін
"Вне нашего контроля": Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
Церемония закрытия XX летних Азиатских игр в Японии
14:54, Бүгін
"Золото" на миллион: альтернативная медальная таблица Азиады-2026
Абдумалик Халоковпосле победы в финале Азиатских игр-2026
14:47, Бүгін
"Наша цель - золото Азиады в боксе. У узбеков - трёхкратный чемпион Олимпиады": Омурзаков
Забит Магомедшарипов
14:41, Бүгін
Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: