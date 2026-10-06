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Қоғам

Қазақстанда алты жаңа спутник жасалады

Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 6 қазанда Үкімет отырысында спутниктік жүйелер саласының дамуы туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 14:42 Сурет: NASA
Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 6 қазанда Үкімет отырысында спутниктік жүйелер саласының дамуы туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол қазір елдегі байланысты екі KazSat спутнигі қамтамасыз етіп отырғанын еске салды.

"72 миллиард теңге кіріс түсті. Қолданыстағы аппараттарды алмастыру үшін 2029 жылға дейін KazSat-3R спутнигін жасау көзделген. Жерді қашықтан зондтау жүйесінде үш спутник жұмыс істейді. Ғарыштық мониторингтің бес жылдағы экономикалық әсері 977 миллиард теңгені құрады. Түсірілімнің дәлдігін арттырып, қамту ауқымын кеңейту үшін алты жаңа спутник – ажыратымдылығы жоғары және орташа үш аппараттан жасау көзделген", – деді Мәдиев.

Сондай-ақ оның айтуынша, Моңғолия, Конго және Нигериямен үш экспорттық жоба жүзеге асырылып жатыр. Экспорт көлемі 70 млн долларды құрайды.


"2030 жылға қарай 14 спутниктен тұратын халықаралық топтама құру жоспарланып отыр", – деп қосты вице-премьер.

Бұған дейін әуе таксиінің коммерциялық рейстері қашан іске қосылатыны белгілі болған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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