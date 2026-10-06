#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Қоғам

Қазақстанда 7 ұшақ пен 50 туристік нысан интернетке қосылады

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 10:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 6 қазанда Үкімет отырысында көлікте интернетке қолжетімділікті қамтамасыз ету жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның мәліметінше, қазір 50 теміржол бағыты бойынша қатынайтын 124 пойыздың құрамындағы 1 500 вагон интернетпен қамтылған.

"Жеті ұшақ пен 50 туристік нысанды интернетке қосу жұмыстары жалғасып жатыр. Жалпы ұзындығы 4 511 шақырым болатын "Батыс – Шығыс" гипермагистралінің жартысы төселді. Оны жыл соңына дейін пайдалануға береміз", – деді Мәдиев.

Сондай-ақ оның айтуынша, ауылдық жерлерде 370 ауыл интернетке қосылған. 11 819 шақырым байланыс желісі тартылған.


"Биылғы жоспар – 1 600 ауылды интернетке қосу. 2027 жылы 500-ден астам антенна-діңгек құрылысын орнатып, облыстық және республикалық маңызы бар 40 мың шақырым автожолды байланыспен қамту жоспарланып отыр", – деп түйіндеді министр.

Бұған дейін цифрлық даму министрі өңірлерді цифрлық трансформациялау үдерісінде жүйелі тәсілдің жоқ екенін мәлімдеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
11:31, Бүгін
Тағы 16 өңір қалды: Қазақстанда ХҚКО жұмысы қалай өзгеріп жатыр
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
10:38, 06 қаңтар 2026
Қазақстанға спутниктік интернет қызметін көрсететін екі оператор келеді: пилоттық сынақ мерзімі белгілі болды
Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 31 наурызда өткен Үкімет отырысында ұшқышсыз технологияларды дамыту жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
15:25, 31 наурыз 2026
Қазақстанда жүргізушісіз көлік іске қосылмақ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Вне нашего контроля&quot;: Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
15:04, Бүгін
"Вне нашего контроля": Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
Церемония закрытия XX летних Азиатских игр в Японии
14:54, Бүгін
"Золото" на миллион: альтернативная медальная таблица Азиады-2026
Абдумалик Халоковпосле победы в финале Азиатских игр-2026
14:47, Бүгін
"Наша цель - золото Азиады в боксе. У узбеков - трёхкратный чемпион Олимпиады": Омурзаков
Забит Магомедшарипов
14:41, Бүгін
Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: