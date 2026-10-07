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Қоғам

Қазақстанда 2026 жылы бейінді дәрігерлерге қатысты 3 мыңға жуық шағым түскен

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 13:21 Фото: Zakon.kz
Құрылтай депутаты Арман Жансенгіров 2026 жылғы 7 қазанда депутаттық сауалында бейінді дәрігерлердің қабылдауына қол жеткізу мәселесін көтерді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, бейінді мамандардың қабылдауына жазылудағы қиындықтар азаматтардың шағымдануына түрткі болатын негізгі себептердің бірі болып отыр.

"2026 жылдың бірінші жартыжылдығында 2 925 шағым түсті. Олардың басым бөлігі Маңғыстау, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Ақмола облыстарында және Астана қаласында тіркелген", – деді Жансенгіров.

Сондай-ақ ол қолданыстағы реттеу нормаларын талдау барысында мынадай мәселелер анықталғанын айтты:

  • қабылдауды күтудің бірыңғай шекті мерзімі нормативтік тұрғыдан белгіленбеген;
  • Қордың мониторинг жүргізу қағидаларында 10 күндік мерзім көзделген, ал Қордың түсіндірмелерінде 15 жұмыс күні көрсетілген. Алайда бұйрықтың өзінде мұндай мерзім белгіленбеген;
  • қабылдау кестесін 60 күнге жариялау міндеті алғаш рет жоспарлы қабылдауға жазылатындарға басымдық беруді көздемейді. Бұл қабылдау талондарын бір айдан кейінгі, тіпті одан да кеш мерзімге беруге формалды түрде мүмкіндік береді;
  • алғашқы медициналық-санитариялық көмек дәрігерінің қабылдауын күту мерзімі реттелмеген. Соның салдарынан пациенттің медициналық көмек алу кезеңдерінің жалпы ұзақтығына шектеу қойылмаған;
  • мамандар саны бұрынғы деңгейде қалған жағдайда, қабылдауға бөлінетін уақыттың жаңа нормативтері дәрігерлердің пациенттерді қабылдау мүмкіндігін азайтады;
  • жолдамалар санын "үштен артық емес" деп шектеу қатар жүретін бірнеше ауруы бар пациенттердің қажеттіліктерін ескермейді;
  • маманның пациентті қайта қабылдауға жазу құқығы "ауру жалғасуда" деген нәтижеге байланысты. Бұл аталған нәтижені формалды түрде белгілеу қаупін тудырады;
  • диспансерлік есепте тұрғандар бейінді дәрігерге тікелей тек мобильді қосымшалар арқылы жазыла алады. Бұл егде жастағы адамдар мен ауыл тұрғындарының қабылдауға жазылуын қиындатады;
  • өңірлер бойынша қабылдауды күтудің нақты мерзімдері жарияланбайды.
"Осы айтылғандарды ескере отырып, қағидаларда жоспарлы медициналық көмекті күтудің бірыңғай шекті мерзімін, сондай-ақ онкологиялық ауруға күдік туған пациенттер мен балалар үшін қысқартылған мерзімдерді белгілеуді ұсынамын. Пациентті медициналық қызмет көрсететін қосымша ұйымға қайта бағыттау мүмкіндігімен бірге мерзімдердің сақталуын автоматты бақылауды енгізу, жұртшылыққа ашық мониторингті қамтамасыз ету, штаттық нормативтер мен тарифтерді қайта қарау қажет. Жолдамалар санын клиникалық хаттамаларға сәйкес айқындап, қайта қабылдауға жазылуды емдеу нәтижесіне тәуелді етуді алып тастау керек. Бейінді дәрігерге тікелей жазу қызметін тіркеу бөлімдерінен байланыс орталықтарына беру қажет", – деп қосты депутат.

Бұған дейін депутаттардың медицина қызметкерлерінің кәсіби мәртебесін талқылағанын жазған едік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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