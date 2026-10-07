#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
447.14
500.35
5.24
Қоғам

Үш мегаполистегі ауа райы: оңтүстікте күн жылынып, елордада жаңбыр жауады

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 15:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алғашқы үсіктен кейін Қазақстанның ірі қалаларында күн қайта жылынады. Астанада әлі де жаңбыр күтіледі, ал Алматы мен Шымкентте 2026 жылғы 8–10 қазанда жауын-шашынсыз, құрғақ ауа райы болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

8 қазан: күн ала бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Түнде және таңертең желдің екпіні кей уақытта секундына 23 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +5…+7°С, күндіз +11…+13°С болады.

9 қазан: күн ала бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Желдің екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +8…+10°С болады.

10 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Баяу жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +9…+11°С болады.

Алматы

8 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Баяу жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +7…+9°С, күндіз +17…+19°С болады.

9–10 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел секундына 3–8 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +19…+21°С болады.

Шымкент

8 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 12 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +21…+23°С болады.

9 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел секундына 8–13 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +22…+24°С болады.

10 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні секундына 13 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +23…+25°С болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қар, жаңбыр, ауа райы болжамы, Қазақстан, 8 қазан
18:50, Бүгін
"Қар жауып, көктайғақ болады". Еліміз бойынша 8 қазанға арналған ауа райы болжамы
Жаңбыр, ауа райы болжамы, Астана, Алматы, Шымкент, 30 шілде, 31 шіле, 1 тамыз
17:58, 29 шілде 2025
Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы: Астана мен Алматыда жаңбыр жауады, Шымкентте күн ысиды
Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане
16:55, 05 қазан 2026
Астанада жаңбыр мен қар күтіледі: Алматы мен Шымкентте ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
20:31, Бүгін
Появилось видео схватки Жубаназара за "бронзу" ЧМ-2026 по дзюдо в Баку
Фото: Ktf.kz
20:02, Бүгін
Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал парного турнира в Турции
Фото: НОК РК
19:37, Бүгін
Абылайхан Жубаназар проиграл схватку за "бронзу" ЧМ-2026 по дзюдо в Баку
Будем надеяться, что он не получил травму
19:14, Бүгін
UWW опубликовал заявку казахстанских "классиков" на ЧМ в Астане без Султангали и Жадыраева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: