Үш мегаполистегі ауа райы: оңтүстікте күн жылынып, елордада жаңбыр жауады
Астана
8 қазан: күн ала бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Түнде және таңертең желдің екпіні кей уақытта секундына 23 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +5…+7°С, күндіз +11…+13°С болады.
9 қазан: күн ала бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Желдің екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +8…+10°С болады.
10 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Баяу жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +9…+11°С болады.
Алматы
8 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Баяу жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +7…+9°С, күндіз +17…+19°С болады.
9–10 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел секундына 3–8 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +19…+21°С болады.
Шымкент
8 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 12 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +21…+23°С болады.
9 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел секундына 8–13 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +22…+24°С болады.
10 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні секундына 13 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +23…+25°С болады.