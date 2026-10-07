Астанада қанша жұмыссыз тіркелген
Фото: pixabay
Астананың Еңбек мобильділігі орталығының директоры Олжас Омар 2026 жылғы 7 қазанда өткен брифингте елорда тұрғындарын жұмыспен қамту жағдайы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Олжас Омардың мәліметінше, қазіргі уақытта Астанада 8 439 жас жұмыссыз ретінде есепте тұр.
"Олардың 5 552-сі – әйелдер, 2 887-сі – ерлер. Тіркелген жұмыссыз жастардың жас құрамына келсек, 169 адам 16–19 жас аралығында, 2 405 адам 20–24 жас аралығында, 2 544 адам 25–29 жас аралығында, ал тағы 3 321 адам 30–34 жас аралығында", – деді ол.
Ресми тіркелген жұмыссыздардың басым бөлігінің жоғары білімі бар. Олардың саны – 5 220 адам. Тағы 3 043 адамның орта кәсіптік білімі бар, ал 54 адамның білімі жоқ.
Бұған дейін Олжас Омар жастардың жұмыс іздеу үшін қайда жүгіне алатынын айтқан еді.
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