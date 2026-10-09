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Қоғам

Қазақстандықтар 2027 жылдан бастап сақтандыру мәртебесіне қарамастан базалық медициналық көмек ала алады

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 09:46 Фото: pixabay
Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан Республикасында алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартына түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түзетулерге сәйкес, 2027 жылғы қаңтардан бастап қазақстандықтар емханаға алғаш жүгінген кезде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесіндегі мәртебесіне қарамастан базалық медициналық көмек ала алады. Сөз пациент алғаш жүгінген кезде қолжетімді болатын базалық қызметтер туралы болып отыр.

Атап айтқанда, бұл қызметтерге қан мен зәрдің жалпы талдауы, артериялық қысымды және денсаулық жағдайының негізгі көрсеткіштерін өлшеу, электрокардиография (ЭКГ), пульсоксиметрия, флюорография, жекелеген функционалдық зерттеулер, сондай-ақ құрсақ қуысы ағзалары мен бүйректің ультрадыбыстық зерттеуі (УДЗ) кіреді. Осылайша, емханаға алғаш жүгінген кезде тізімде қарастырылған базалық көмекті алу үшін сақтандырылған мәртебесінің болуы талап етілмейді.

Денсаулық сақтау министрлігі бұл өзгерістер алғашқы медициналық-санитариялық көмек (МСАК) деңгейінде медициналық көмектің бірыңғай пакетіне көшумен байланысты екенін түсіндірді. Жаңа тәсіл халық үшін алғашқы медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға, оны алу тәртібін нақты белгілеуге және медициналық көмек пакеттеріндегі қызметтердің қайталануын болдырмауға бағытталған.

Тағы бір жаңашылдық пациенттерді хабардар етуге қатысты. Жобада медициналық ақпараттық жүйелермен біріктірілген алгоритмдік жүйелерді пайдалана отырып, азаматтарға автоматты түрде телефон қоңырауын шалу мүмкіндігі қарастырылған. Бұл пациенттерге ақпаратты жедел жеткізуге және емханалардағы ұйымдастыру жұмыстарының бір бөлігін автоматтандыруға мүмкіндік береді.

Ұсынылып отырған өзгерістер азаматтардың базалық медициналық көмекке қол жеткізуін жеңілдетуге және емханаларда қызмет алуын қолайлы етуге бағытталған.

Құжат "Ашық НҚА" сайтында 23 қазанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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