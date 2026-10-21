Қазақстанда балаларға неврологиялық көмек көрсетудің жаңа стандарты әзірленді
Жаңа стандарт медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған.
Құжатта меншік нысанына қарамастан, емханаларда, ауруханаларда және күндізгі стационарларда балаларға неврологиялық көмек көрсетуге қойылатын бірыңғай талаптар қарастырылған.
Министрліктің түсіндіруінше, құжаттың негізгі қағидаты – баланың дәрігерге алғаш қаралуы мен диагнозын анықтаудан бастап, мамандандырылған ем алуына, дәрігер бақылауында болуына және оңалтудан өтуіне дейінгі барлық кезеңде үздіксіз медициналық көмекпен қамтылуын қамтамасыз ету.
Неврологиялық бұзылыстарды ерте анықтауға ерекше назар аударылады. Уақытылы диагностика мен дұрыс таңдалған ем асқыну қаупін азайтып, баланың одан әрі дамуына қолайлы жағдай жасауға көмектеседі.
Сондай-ақ жаңа стандарт емханалар, стационарлар және оңалту қызметтері арасындағы өзара байланысты жақсартуды көздейді. Бұл баланың емдеудің әр кезеңінде қажетті көмекті жүйелі түрде алуына мүмкіндік береді.
Ата-аналар үшін медициналық көмек алу тәртібі түсініктірек болып, баланы емдеу мен оңалту жұмыстары бірізді әрі жүйелі ұйымдастырылады.
Министрліктің мәліметінше, жоба 2026–2030 жылдарға арналған балалардың денсаулығын сақтау жүйесін жетілдіру жөніндегі "Бастау-2030" жоспары аясында әзірленген.
Жаңа стандарт қабылданғаннан кейін мәліметтерді тіркеу, есепке алу және жаңартудың бірыңғай тәртібі белгіленіп, олардың дұрыстығы мен дербес медициналық деректердің қорғалуы қамтамасыз етіледі деп күтілуде.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 5 қазанға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылған.