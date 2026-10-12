#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Қоғам

Астана тұрғынының көлігі түсіне байланысты айыптұраққа қойылды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 13:00 Фото: Zakon.kz
Патрульдік полиция полкінің қызметкерлері зауыттан шыққан түсі өзгертілген BMW маркалы автокөлікті тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қалалық Полиция департаментінің 2026 жылғы 11 қазанда хабарлауынша, көлікті тексеру кезінде оның иесі зауытта белгіленген түсін өзгерткені анықталған. Ол көліктің шанағын басқа түсті қорғаныш үлдірмен қаптаған, алайда техникалық паспортқа тиісті өзгерістер енгізбеген.

"Жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Анықталған құқықбұзушылық жойылғанға дейін автокөлік коммуналдық тұраққа қойылды", – деп хабарлады Астана қалалық Полиция департаменті.

Құқық қорғау органдары жүргізушілерді заң талаптарын сақтауға және тіркеу құжаттарына тиісті өзгерістерді уақтылы енгізуге шақырды.

Ал елдің шығысында дәрігерлер қазақстандық азаматтың көлік жүргізуіне кедергі келтіретін жағдайды анықтады. Сот шешімімен ол көлік құралдарын басқару құқығынан айырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
13:44, Бүгін
10 тәулікке дейін қамауға алынады: прокуратура Астана тұрғындарына ескерту жасады
Астанада кәмелетке толмаған жасөспірім көлік басқарғаны үшін ұсталды
22:20, 11 наурыз 2025
Астанада кәмелетке толмаған жасөспірім көлік басқарғаны үшін ұсталды
Қарағандыда электронды темекілердің заңсыз айналымына тосқауыл қойылды
10:48, 13 желтоқсан 2025
Қарағандыда электронды темекілердің заңсыз айналымына тосқауыл қойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Бүгін
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Бүгін
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Бүгін
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Главный тренер &quot;Барыса&quot; Михаил Кравец
13:40, Бүгін
Михаил Кравец из "Барыса" сохранил своё предыдущее место в рейтинге тренеров КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: