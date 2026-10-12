#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Қоғам

10 тәулікке дейін қамауға алынады: прокуратура Астана тұрғындарына ескерту жасады

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 13:44 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 12 қазанда, Астана прокуратурасы елорда тұрғындары мен қонақтарына түнгі уақытта отшашу атып, қатты музыка қосып құттықтауға байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қадағалау органының мәліметінше, соңғы уақытта тұрғын үйлердің маңында түнде отшашу атып, қатты музыка қосып, туған күн иелерін құттықтау дәстүрге айналған. Соның салдарынан көліктердің дабыл жүйелері жаппай іске қосылып, тұрғындардың орынды наразылығын тудырады.

Елорда прокуратурасы бұл мәселеге қатысты қатаң ұстаным қалыптастырып, құқық бұзушыларды ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-бабының 1-бөлігі — "Ұсақ бұзақылық" бойынша жауапкершілікке тарту тәжірибесін енгізгенін атап өтті.

Қазірдің өзінде 26 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған.

Оның ішінде:

  • 19 адам 10 тәулікке дейінгі мерзімге қамауға алынған;
  • 14 жасқа толмаған балалары бар алты әйелге және бір кәмелетке толмаған жасөспірімге айыппұл салынған.
"Түнгі уақытта адамдардың арасында, тұрғын үйлердің немесе көліктердің маңында пиротехникалық бұйымдарды қолдану айналадағы адамдардың өмірі мен денсаулығына, мүлкіне тікелей қауіп төндіреді әрі өрт қаупін арттырады. Елорда прокуратурасы азаматтарды өзгелердің тыныштығын құрметтеуге және қоғамдық тәртіпті сақтауға шақырады", – делінген Астана прокуратурасының хабарламасында.

Бұған дейін, 2026 жылғы 20 қыркүйекте, Астана тұрғынының үйлену тойында отшашу атқаны үшін қамауға алынғаны белгілі болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
13:53, Бүгін
Esentai City, Monblanc және басқалары: Алматыдағы проблемалы элиталық тұрғын үй кешендерінің жағдайы қандай
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:07, 18 қазан 2025
Синоптиктер Қазақстанның жеті қаласының тұрғындарына ескерту жасады
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны
14:00, 20 сәуір 2026
Мемлекеттік күзет қызметі Астана тұрғындарына маңызды ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Бүгін
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Бүгін
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Бүгін
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Главный тренер &quot;Барыса&quot; Михаил Кравец
13:40, Бүгін
Михаил Кравец из "Барыса" сохранил своё предыдущее место в рейтинге тренеров КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: