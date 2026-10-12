#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.93
508.72
5.35
Қоғам

Қазақстанда жыл басынан бері заңсыз микроқаржылық қызметке қатысты 19 қылмыстық іс тергелген

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 14:45 Фото: Zakon.kz
Бас прокурор Берік Асылов заңсыз микроқаржылық қызметпен күресу үшін қабылданып жатқан шараларға қатысты депутаттық сауалға жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, Бас прокуратураның жұмысы заңсыз несие берудің нақты фактілерін тоқтатумен ғана шектелмейді. Жаңа интернет-ресурстар мен төлем құралдары арқылы мұндай қызметтің қайта жандануына жол бермеуге де бағытталған.


"Жыл басынан бері қылмыстық қудалау органдарының өндірісінде заңсыз микроқаржылық қызметке қатысты барлығы 19 қылмыстық іс болды. Оның 10-ы сотқа жолданды, төртеуі рақымшылыққа байланысты тоқтатылды. Жекелеген микроқаржы ұйымдарының қызметін ғана емес, олар пайдаланатын инфрақұрылымның жұмысын да тоқтату шаралары ұйымдастырылды. Қаржылық мониторинг агенттігімен, Ұлттық қауіпсіздік комитетімен, Ішкі істер министрлігімен, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен, Ұлттық банкпен және Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен бірлесіп, мұндай қызметті ұйымдастырушыларды анықтау, төлем және ақпарат арналарына тосқауыл қою шаралары қабылданып жатыр", – делінген жауапта.

Сондай-ақ түпнұсқаға ұқсатып жасалған сайттарды, мобильді қосымшаларды және заңсыз несие беру қызметінің қайта жанданғанын көрсететін өзге де белгілерді анықтау үшін интернет кеңістігіне автоматтандырылған мониторинг жүргізу мәселесі пысықталып жатыр.

Заңсыз несие беруге қарсы мемлекеттік шараларды жүйелі түрде жетілдіру жұмысы да жүргізілуде. 2026 жылғы 15 сәуірде және 9 қыркүйекте Қаржылық мониторинг агенттігі Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне пайыздық мөлшерлемелерді, өсімқорлық қызметті реттеуді және лицензиясыз несие беруді анықтау тетіктерін жетілдіру жөнінде ұсынулар енгізген.

Бұған дейін Бас прокуратураның Alem Credit интернет-платформасын ұйымдастырушыларды іздеп жатқаны туралы жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, ферма
15:26, Бүгін
Қазақстанда 13 мыңнан астам шаруа қожалығы қосымша салық төлейді
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
15:51, 24 қараша 2025
Қазақстанда зорлық-зомбылықты насихаттап, фишинг және қаруға қатысты контент таратқан 28 мың сайт бұғатталды
Бас прокурор Асылов Костенко атындағы шахтада 46 кеншінің өліміне қатысты іс бойынша мәлімдеме жасады.
16:28, 17 ақпан 2025
Бас прокурор Асылов Костенко атындағы шахтада 46 кеншінің өліміне қатысты іс бойынша мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
20:03, Бүгін
Александр Зверев завершит сезон-2026 в статусе первой ракетки мира
Фото: НОК РК
19:33, Бүгін
Определились победители чемпионата Казахстана по пляжному волейболу
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:04, Бүгін
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ против "Сибири"
Фото: WTA
18:38, Бүгін
Андреева высказалась о борьбе с Рыбакиной и Соболенко за лидерство в рейтинге WTA
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: