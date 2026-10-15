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Қоғам

Өмір сапасы мен үстемеақы: Алатауға білікті мамандар қалай тартылады

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 13:34 Фото: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев Алатау қаласына білікті медицина және педагогика мамандарын тартуға қатысты депутаттық сауалға жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның мәліметінше, "Жайлы мектеп" ұлттық жобасы аясында Алатау қаласының Қоянқұс шағынауданында 900 орындық жаңа жалпы білім беретін мектеп пайдалануға берілген.


"Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында қалада екі фельдшерлік-акушерлік пункт ашылды: 2025 жылы – Еңбек шағынауданында, 2026 жылғы сәуірде – Жаңаарна шағынауданында. Алатауға қала мәртебесінің берілуіне байланысты "Дипломмен ауылға!" бағдарламасы аясында мамандарды қолдау үшін екі жылдық өтпелі кезең белгіленді. Бұл бюджет саласы қызметкерлерінің 25 пайыздық үстемеақысын сақтауға мүмкіндік береді", – делінген вице-премьердің жауабында.

Бозымбаевтың айтуынша, алдағы уақытта Алатауға білікті мамандарды тарту және олардың қалада ұзақ мерзім жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін өмір сапасын арттыруға, қалалық ортаны дамытуға және қолайлы жағдай жасауға бағытталған жүйелі шаралар қабылданады.

Бұған дейін Алатау қаласының цифрлық егізі пайда болатыны туралы жазған едік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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