#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Қоғам

Алатау қаласының цифрлық егізі жасалады

Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев депутаттық сауалға берген жауабында Алатау қаласын цифрландыру жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 13:25 Сурет: akorda.kz
Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев депутаттық сауалға берген жауабында Алатау қаласын цифрландыру жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, қаланың цифрлық моделі қазіргі елді мекендерді қоса алғанда, бүкіл әкімшілік аумақты қамтиды.

"Қалалық цифрлық сервистер тең қолжетімділік, бірыңғай кіру нүктесі, цифрлық инклюзия және электронды үкіметтің ұлттық инфрақұрылымымен интеграциялай отырып, кезең-кезеңімен енгізу қағидаттары негізінде дамытылады. Цифрлық қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін мобильді және тіркелген телекоммуникация инфрақұрылымын дамыту, соның ішінде антенна-діңгек құрылыстары мен талшықты-оптикалық байланыс желілерін салу көзделген", – делінген вице-премьердің жауабында.

Сондай-ақ оның сөзінше, қала құрамындағы барлық елді мекенде, ең алдымен әлеуметтік нысандарда байланыспен қамту деңгейі мен кеңжолақты интернеттің қолжетімділігі бағаланады.


"Бұдан бөлек, құрылыс, инженерлік желілер, әлеуметтік нысандар мен абаттандыру туралы деректерді біріктіретін қаланың цифрлық егізін жасау жоспарланған. Қалалық инфрақұрылымды ортақ басқару жүйесіне біріктіру үшін заттар интернетінің (IoT) және жүйелердің өзара үйлесімділігінің бірыңғай стандарттарын енгізу де көзделген", – деп қосты Бозымбаев.

Бұған дейін Алатау қаласының арнайы режиміне қатысты нормативтік құқықтық актілер жеңілдетілген тәртіппен қабылданатыны туралы жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий
15:53, Бүгін
Өнеркәсіп министрлігі құрылыс нысандарын тексеру нәтижелерін Құрылтайға жолдайды
Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха
15:31, 06 сәуір 2026
Жасыбай көліндегі ағын суларды тазарту Павлодар облысы әкімдігіне тапсырылды
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение
14:31, 05 қаңтар 2026
Үкімет "Дипломмен ауылға" бағдарламасын моноқалаларға дейін кеңейту мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Зверев на корте &quot;Мастерса&quot; в Шанхае
16:50, Бүгін
Победивший Бублика Зверев вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае
Гаррет Пилон атакует ворота &quot;Автомобилиста&quot;
16:49, Бүгін
"В команде отличная атмосфера": форвард "Барыса" Пилон об обстановке в раздевалке
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
16:40, Бүгін
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
Хоккеистки женской сборной Казахстана
16:29, Бүгін
Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла Японии на старте чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: