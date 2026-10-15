Өнеркәсіп министрлігі құрылыс нысандарын тексеру нәтижелерін Құрылтайға жолдайды
Оның айтуынша, Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі жобаларды іске асырудың барлық кезеңінде қолданыстағы бақылау моделінің тиімділігін, соның ішінде заң бұзушылықтарды дер кезінде анықтау мүмкіндігін талдап жатыр.
"Алынған нәтижелер, сондай-ақ депутаттық сауалда көрсетілген нақты сандар мен көрсеткіштер Құрылтайға қосымша жолданады. Нысандар пайдалануға берілгеннен кейін елеулі ақаулардың анықталуына келсек, құрылыс сапасы тапсырыс берушінің, мердігердің, техникалық және авторлық қадағалау мамандарының, сондай-ақ мемлекеттік бақылау органдарының бірлескен жұмысы арқылы қамтамасыз етіледі", – делінген жауапта.
Бозымбаевтың мәліметінше, құрылыс-монтаж жұмыстарының түрлі кезеңінде жоспарлы бақылау шараларын жүргізу көзделген. Олар заңнама талаптарының сақталуын және орындалып жатқан жұмыстардың бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеруге бағытталған.
Қорытынды кезеңде нысанды пайдалануға қабылдаудың белгіленген тәртібінің сақталуы бақыланады. Ал қабылдау рәсіміне сәулет-құрылыс бақылауы және өрт қауіпсіздігі органдары қатысады.
"Заң бұзушылықтар анықталған жағдайда құрылысқа қатысатын кінәлі тұлғаларға, соның ішінде техникалық және авторлық қадағалау мамандарына заңнамада көзделген шаралар қолданылады", – деп қосты вице-премьер.
Бұған дейін Астана мен Алматыдағы нысандардың құрылысы кезінде 1,5 мыңға жуық заң бұзушылық анықталғанын жазған едік.