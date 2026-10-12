#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.93
508.72
5.35
Қоғам

13–15 қазанда Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 16:08 Фото: pexels
Алдағы күндері Астанада түнде ауа температурасы −4°C-қа дейін төмендейді, ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған 2026 жылғы 13–15 қазанға арналған ауа райы болжамында айтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

13 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Батыс бағыттан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +2…+4°C, күндіз +13…+15°C.

14 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +2…+4°C, күндіз +14…+16°C.

15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы түнде 3–8 м/с, күндіз 7–12 м/с. Ауа температурасы түнде −4…−2°C, күндіз +5…+7°C.

Алматы

13 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +10…+12°C, күндіз +20…+22°C.

14 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +7…+9°C, күндіз +20…+22°C.

15 қазан: күн ала бұлтты болады. Ара-тұра жаңбыр жауып, күндіз найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +7…+9°C, күндіз +15…+17°C.

Шымкент

13 қазан: күн ала бұлтты болады. Түннің бірінші жартысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +21…+23°C.

14–15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, жылдамдығы 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +23…+25°C.

Бұған дейін Қазақстанда 2026 жылғы 13–15 қазан аралығында жауын-шашын жауып, жел күшейетіні және тұман түсетіні хабарланған еді. Осы күндері елдің басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді деп болжануда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
17:40, Бүгін
Жылы болады, бірақ жаңбыр мен қар жауады: 13 қазандағы ауа райы болжамы
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
14:35, 30 қыркүйек 2026
Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады: 1–3 қазанға арналған жаңартылған болжам жарияланды
Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
16:11, 27 тамыз 2026
Жаздың соңғы күндері Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
20:03, Бүгін
Александр Зверев завершит сезон-2026 в статусе первой ракетки мира
Фото: НОК РК
19:33, Бүгін
Определились победители чемпионата Казахстана по пляжному волейболу
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:04, Бүгін
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ против "Сибири"
Фото: WTA
18:38, Бүгін
Андреева высказалась о борьбе с Рыбакиной и Соболенко за лидерство в рейтинге WTA
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: