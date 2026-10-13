Қазақстанға қанша медицина маманы қажет
Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2026 жылғы 1 қазандағы бұйрығымен денсаулық сақтау саласындағы кадрларға қажеттілікті және медициналық мамандықтар бойынша оқуға қабылдау көлемін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, Қазақстанда мына мамандықтар бойынша кадрларға қажеттілік бар:
- Барлық деңгейдегі ұйымдар үшін акушерлік және гинекология (ересектер, балалар) – 1834 маман;
- Амбулаториялық-емханалық ұйымдар мен ауылдық елді мекендерде орналасқан ұйымдар үшін акушерлік және гинекология – 801 маман;
- Амбулаториялық-емханалық ұйымдар мен ауылдық елді мекендерде орналасқан ұйымдар үшін жалпы дәрігерлік практика – 642 маман;
- Анестезиология және реаниматология (ересектер, балалар) – 1043 маман;
- Жалпы хирургия – 941 маман;
- Офтальмология (ересектер, балалар) – 861 маман;
- Неврология (ересектер, балалар) – 731 маман;
- Травматология-ортопедия (ересектер, балалар) – 573 маман;
- Инфекциялық аурулар (ересектер, балалар) – 408 маман;
- Кардиология (ересектер, балалар) – 485 маман;
- Онкология (ересектер) – 432 маман;
- Неонатология – 353 маман;
- Оториноларингология (ересектер, балалар) – 351 маман;
- Психиатрия (ересектер, балалар) – 301 маман;
- Эндокринология (ересектер, балалар) – 276 маман;
- Урология және андрология (ересектер, балалар) – 215 маман және басқа да мамандықтар.
Мамандықтардың толық тізбесін сілтеме арқылы көруге болады.
Сондай-ақ құжатта 2026–2027 оқу жылына мамандар даярлау үшін оқуға қабылдау көлемі белгіленген. Ол мына білім беру деңгейлерін қамтиды:
- жоғары медициналық білім;
- интернатурадағы жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім;
- резидентурадағы жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім;
- магистратурадағы жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім;
- докторантурадағы жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім.
Бұйрық 23 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
Бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігі кадрлық ресурстарды есепке алу қағидаларын бекіткені туралы жазған едік.
Сондай-ақ Қазақстанда денсаулық сақтау саласындағы кадрларға қажеттілікті айқындау қағидалары қабылданғанын хабарлаған болатынбыз.
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