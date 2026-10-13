Бельгия Королі мен Патшайымына Қазақстан президентінің резиденциясындағы асыл тұқымды жылқылар көрсетілді
Сурет: akorda.kz
Бельгия Королі Филипп пен Патшайым Матильда сапар барысында қазақ халқының бай рухани мұрасы мен дәстүрлерін танып-білуге ерекше көңіл бөліп отыр. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 13 қазанда Қазақстан Президентінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың резиденциясына барған мәртебелі меймандар осында бағылатын асыл тұқымды жылқыларды тамашалады.
Король мен Патшайымға сәйгүліктердің шығу тегі мен оларды күтіп-баптау ерекшеліктері туралы айтылды. Сондай-ақ қонақтарға ұлттық ат спорты ойындарының үлгілері көрсетілді.
Бельгия Королі Филипп пен Патшайым Матильда Қазақстанға мемлекеттік сапармен 2026 жылғы 11 қазанда келді. Мәртебелі меймандарды елорда әуежайында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алып, олармен қысқаша әңгімелесті.
12 қазанда Ақордада Бельгия Королі мен Патшайымын ресми қарсы алу рәсімі өтті. Одан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев мәртебелі меймандармен шағын құрамда келіссөз жүргізді.
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