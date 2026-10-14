Қазақстанда ойын бизнесінен спортты дамытуға бөлінетін аударымдардың үлесі бекітілді
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Үкімет қаулысымен ойын бизнесін ұйымдастырушы, букмекерлік кеңсе немесе тотализатор бәс тігулерден мәдениет пен спортты дамытуға арналған бюджеттен тыс қаражатты бөлетін бірыңғай операторға аударатын қаражат мөлшеріне қатысты өзгерістер енгізілді.
Бірыңғай есепке алу жүйесінің жұмысын қамтамасыз ететін заңды тұлға ұстап қалатын аударымдар мынадай үлестермен бөлінеді:
- дене шынықтыру мен спортты дамытуға бағытталған бюджеттен тыс қаражатты бөлетін бірыңғай операторға – 75%;
- олимпиадалық спорт түрлерін дамыту үшін ҚР Ұлттық олимпиадалық комитетінің қорына – 7%;
- "Қазақстан халқына" қоғамдық қорына – 5%;
- бірыңғай есепке алу жүйесінің жұмысын және оның жұмысын қамтамасыз ететін заңды тұлғаның қызметін қаржыландыруға – 13%.
Қаулы 2026 жылғы 24 қазаннан бастап күшіне енеді.
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