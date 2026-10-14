#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.45
501.59
5.36
Қоғам

Қазақстанда қанша адам бай әрі ауқатты санатқа жатады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 15:48 Фото: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 14 қазанда Құрылтайда өткен брифингте бай және ауқатты санатқа жататын қазақстандықтардың санын атады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның мәліметінше, елде бұл санаттарға жататын жарты миллионнан астам адам бар.

"Қателеспесем, 522 мың адам. 70 мыңнан сәл астамы А санатына, қалғандары В санатына жатады. Қазір осы санаттар бойынша талдау жүргізіліп жатыр. Әр адамға тиісті хабарлама жіберіледі. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр. Қателікке жол берілмеуі керек. Қателескен күннің өзінде, ол мемлекеттің емес, азаматтардың пайдасына болғаны дұрыс", – деді Жұманғарин.

Журналистер министрден орташа қазақстандық отбасы әл-ауқаты қанағаттанарлық деңгейдегі санатқа жата ма деп сұрады.

"Білмеймін. Бұл әр отбасының нақты жағдайына байланысты. Мұны бір рет белгіленіп, өзгермей қалатын нәрсе деп айтуға болмайды", – деп жауап берді ол.

Бұған дейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі А санатына табысы жоғары азаматтар, ал В санатына әл-ауқаты жеткілікті деңгейдегі азаматтар жататынын түсіндірген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки
16:31, Бүгін
Қазақстанда мектептердегі білім сапасын теңестіруге 1 млрд теңге бөлінеді
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
14:57, Бүгін
Мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауына қаражат қайдан бөлінеді – Жұманғарин жауап берді
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
15:25, Бүгін
Қазақстанда ең төменгі жалақы өсуі мүмкін: Жұманғарин ықтимал мерзімін атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ФИА изменит технический регламент Формулы-1 на сезон-2027
17:49, Бүгін
ФИА изменит технический регламент Формулы-1 на сезон-2027
Алекс Волкановски
17:40, Бүгін
"Евлоев проблема для всех, кроме меня": Волкановски сделал смелое заявление перед боем
Софья Самоделкина на ОИ-2026
17:23, Бүгін
Стали известны два следующих турнира Софьи Самоделкиной после Мемориала Дениса Тена
Гилберт Кумсон в форме &quot;Бранна&quot;
17:08, Бүгін
"Атырау" обязали выплатить более 19 млн не сыгравшему за клуб ни одного матча Кумсону
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: