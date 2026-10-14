#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.45
501.59
5.36
Қоғам

Мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауына қаражат қайдан бөлінеді – Жұманғарин жауап берді

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 14:57 Фото: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 14 қазанда Құрылтайда өткен брифингте алдағы мәслихат депутаттары сайлауын қаржыландыру мәселесіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министр бұл мақсатқа үкімет резервінен қаражат бөлінетінін растады.

"Үкімет резерві осындай жағдайлар үшін қарастырылған. Бұл ел көлеміндегі, жалпыұлттық бастамалар болуы керек. Өткен сайлауға қанша қаражат жұмсалғанын жариялағанбыз. Сайлау науқанының ұзақтығы мен сайлау учаскелерінің саны анықталғаннан кейін Орталық сайлау комиссиясы қажетті соманы есептейді. Біз оны үкімет резервінен бөлеміз", – деді Серік Жұманғарин.

Ол үкімет резерві жалпы қандай мақсаттарға арналғанын да түсіндірді.

"Негізінен бұл – төтенше жағдайлар, түрлі апаттар, жергілікті бюджет қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда өңірлерге қолдау көрсету. Төрт негізгі бағыт бар, олар аса қажетті шаралардың бәрін қамтиды. Егер сайлау жоспарлы болса, оған жұмсалатын қаражатты бюджетке енгіземіз. Ал жоспардан тыс болса, республикалық бюджеттен алуға тура келеді", – деп нақтылады Серік Жұманғарин.

2026 жылғы 24 қыркүйекте президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәслихаттардың мерзімінен бұрын сайлауы өтетінін мәлімдеді. 12 қазанда ол барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы жарлыққа қол қойды.

Қазақстанда мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы 29 қарашаға белгіленді. Дауыс беру қорытындысы 3 желтоқсаннан кешіктірілмей шығарылады.

Орталық сайлау комиссиясының нақтылауынша, алдағы мәслихат депутаттарының сайлауына қатысу үшін төленетін сайлау жарнасы ең төменгі жалақының бес еселенген мөлшерін, яғни 425 мың теңгені құрайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки
16:31, Бүгін
Қазақстанда мектептердегі білім сапасын теңестіруге 1 млрд теңге бөлінеді
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
16:50, 05 наурыз 2025
Құрылыс компанияларының қосымша салық есептеуі: Жұманғарин не деп жауап берді
Серик Жумангарин
16:30, 13 қазан 2026
Қазақстандықтар жеке кәсіпкерлігін неге жауып жатыр: Жұманғарин жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ФИА изменит технический регламент Формулы-1 на сезон-2027
17:49, Бүгін
ФИА изменит технический регламент Формулы-1 на сезон-2027
Алекс Волкановски
17:40, Бүгін
"Евлоев проблема для всех, кроме меня": Волкановски сделал смелое заявление перед боем
Софья Самоделкина на ОИ-2026
17:23, Бүгін
Стали известны два следующих турнира Софьи Самоделкиной после Мемориала Дениса Тена
Гилберт Кумсон в форме &quot;Бранна&quot;
17:08, Бүгін
"Атырау" обязали выплатить более 19 млн не сыгравшему за клуб ни одного матча Кумсону
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: