Мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауына қаражат қайдан бөлінеді – Жұманғарин жауап берді
Фото: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 14 қазанда Құрылтайда өткен брифингте алдағы мәслихат депутаттары сайлауын қаржыландыру мәселесіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министр бұл мақсатқа үкімет резервінен қаражат бөлінетінін растады.
"Үкімет резерві осындай жағдайлар үшін қарастырылған. Бұл ел көлеміндегі, жалпыұлттық бастамалар болуы керек. Өткен сайлауға қанша қаражат жұмсалғанын жариялағанбыз. Сайлау науқанының ұзақтығы мен сайлау учаскелерінің саны анықталғаннан кейін Орталық сайлау комиссиясы қажетті соманы есептейді. Біз оны үкімет резервінен бөлеміз", – деді Серік Жұманғарин.
Ол үкімет резерві жалпы қандай мақсаттарға арналғанын да түсіндірді.
"Негізінен бұл – төтенше жағдайлар, түрлі апаттар, жергілікті бюджет қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда өңірлерге қолдау көрсету. Төрт негізгі бағыт бар, олар аса қажетті шаралардың бәрін қамтиды. Егер сайлау жоспарлы болса, оған жұмсалатын қаражатты бюджетке енгіземіз. Ал жоспардан тыс болса, республикалық бюджеттен алуға тура келеді", – деп нақтылады Серік Жұманғарин.
2026 жылғы 24 қыркүйекте президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәслихаттардың мерзімінен бұрын сайлауы өтетінін мәлімдеді. 12 қазанда ол барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы жарлыққа қол қойды.
Қазақстанда мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы 29 қарашаға белгіленді. Дауыс беру қорытындысы 3 желтоқсаннан кешіктірілмей шығарылады.
Орталық сайлау комиссиясының нақтылауынша, алдағы мәслихат депутаттарының сайлауына қатысу үшін төленетін сайлау жарнасы ең төменгі жалақының бес еселенген мөлшерін, яғни 425 мың теңгені құрайды.
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